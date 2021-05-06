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هاميلتون غير متفاجئ من تعاقد المنافسين مع مهندسي مرسيدس

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه غير متفاجئ من أنّ الفرق المنافسة تتعاقد مع موظّفي مرسيدس في الفورمولا واحد، وذلك بعد إعلان ريد بُل تعاقدها مع المزيد من مهندسي مرسيدس للعمل على مشروع محرّكاتها بعد مغادرة هوندا.

هاميلتون غير متفاجئ من تعاقد المنافسين مع مهندسي مرسيدس

كشفت ريد بُل صباح اليوم الخميس عن تعاقدها مع خمسة مهندسين إضافيين من قسم المحرّكات عالية الأداء في مرسيدس، وذلك بعد إعلان تعاقدها مع بين هودكينسون رئيس الهندسة الميكانيكيّة السابق في قسم محرّكات مرسيدس ليكون المدير التقنيّ الجديد لقسم وحدات الطاقة الجديد لريد بُل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن خطوات ريد بُل ضمن المؤتمر الصحفي الذي يسبق جائزة إسبانيا الكبرى، أشار هاميلتون إلى أنّ النجاحات التي حقّقتها مرسيدس في الحقبة الهجينة تجعل من غير المفاجئ سعي الفرق الأخرى لاقتناص موظّفيها بالنظر إلى خبرتهم الثريّة.

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وقال البريطاني: "ليس هذا بالأمر الذي أخصّص له الكثير من الوقت. من الواضح أنّ كلّ هذا يجري في الخلفية وأعتقد بأنّ لديّ أكبر حليفٍ متمثّل في توتو وولف (مدير الفريق) الذي سيعمل على إدارة الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "كلّ فردٍ في فريقنا مدهشٌ من دون شك، وليس من المفاجئ أنّ الجميع يرغب بالتعاقد معهم. حظينا بالكثير من النجاحات معًا".

وأردف: "لو كان هناك أفرادٌ قرّروا المغادرة فأتمنّى لهم الأفضل".

وأكمل: "على كلٍ منّا خوض رحلته الخاصة واتّخاذ قراراته الخاصة، وذلك هو الأمر المناسب لنا. لكنّ هذا فريقٌ ضخم ولا يتمحور حول فردٍ واحد أو حتّى خمسة، بل حول العمل الجماعة".

وواصل شرحه بالقول: "لدينا مجموعة مدهشة من الموظّفين الذين لا يزالون متكاتفين وملتحمين ومركّزين على الفوز بهذه البطولة".

كما سُئل هاميلتون عن شعوره حيال المعارك بين الفريقين بعيدًا عن التسابق، حيث أشار البعض إلى أنّ إعلانات ريد بُل مثّلت خطوة متعمّدة لكسب أفضليّة خارج المسار.

وأجاب البريطاني: "لحسن حظّي فإنّ عملي يعني عدم تركيزي على تلك الأشياء التي لا أحبّها أصلًا... لا أكترث للمعارك النفسيّة التي يحبّها البعض".

وأضاف: "من المثير للاهتمام رؤية هذه المناوشات من الخارج، أهتمّ فقط بمحاولة أن أكون أفضل ما يُمكن. أعلم أنّني لو كرّست كامل طاقتي فإنّ بوسعي القيام بأشياء رائعة".

واختتم بالقول: "لذا لا أشعر بأنّنا نحتاج للتلاعب بأيّ أحدٍ. دائمًا ما قال لي والدي: اترك حديثك للمسار. وذلك ما أفعله".

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