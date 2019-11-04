هاميلتون غير قادر على وصف شعوره بعد حسم لقبه السادس في الفورمولا واحد

كاد هاميلتون أن يحقق فوزًا غير متوقّعًا على حلبة الأمريكيتين، لكنّ تجاوزًا عليه في المراحل الأخيرة من السباق من قِبَل زميله فالتيري بوتاس نحو الفوز لم يكن كافيًا لتأجيل حسم الفهد الأسمر للقب البطولة هذا الموسم.

وبهذه الألقاب الستّة بات هاميلتون ثاني أنجح سائق في تاريخ الفورمولا واحد، بفارق لقب أمام خوان مانويل فانجيو وفقط خلف البارون الأحمر صاحب الألقاب السبعة مايكل شوماخر.

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وعند سؤاله إذا ما كان بوسعه استيعاب ذلك الإنجاز، قال هاميلتون: "بصراحة، لا. ولا أعلم لماذا، بالفعل لا أعلم السبب".

وأضاف: "ما الشعور الذي من المفترض أن أحظى به الآن؟ أذكر مشاهدتي لهذه الرياضة عندما كنت صغيرًا، إذ كنت أستيقظ وأنزل للطابق السُفلي، وتقوم زوجة أبي ليندا المتواجدة هنا اليوم بتحضير فطور لي لأجلس أنا وأبي سويًا نشاهد الجائزة الكبرى".

وتابع: "من الغريب مشاهدة هذه الرياضة في صغري ورؤية أحدهم على التلفاز والآن أكون أنا هذا الشخص، وأحقق ما وصل إليه العظماء الذين كنت أشاهدهم مثل إيرتون (سينا) ومايكل".

وأكمل: "الأمر أكثر من مُذهل، أن أفكّر أنّ هذه الرحلة، رحلة حياتي، قد أتت بي إلى هنا، إلى هذه النقطة التي حققت عندها لقبي السادس، لكنّني لا أعلم في الحقيقة كيف من المفترض أن أشعر الآن".

وكان والدا هاميلتون، وزوجاهما، حاضرين جميعًا في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى من أجل إنجاز البريطاني بحسم لقبه السادس.

حيث قال هاميلتون أنّها كانت مناسبة مميزة لأربعتهم أن يكونوا حاضرين في السباق.

"أشعر أنّني طائر في الهواء الآن، حيث أحظى بعائلتي معي، إذ لا أعتقد بأنّ أبي وأمي وزوجيهما قد تواجدوا سويًا من قبل في جائزة كبرى حسمت فيها اللقب" قال هاميلتون.

وأردف: "لذا أن اختبر ذلك الشعور وأشاركه معهم، مع الأشخاص الذي مثّلوا نواة ما أنا عليه وضحّوا بكل شيء من أجلي كي أحظى بهذه الحياة، لهو أمر يدعو للسعادة البالغة إذ أنّني فخور برؤيتهم جميعًا يبتسمون وبمشاركة ذلك معهم".

جديرٌ بالذكر أنّ خامس ألقاب هاميلتون في ستّة مواسم أمضاها مع مرسيدس قد حُسم قبل سباقين من نهاية هذا الموسم، إذ قال بأنّ تركيزه الآن سينصبّ على هاتين الجولتين في البرازيل وأبوظبي.

حيث اعترف سائق مرسيدس بأنّه لم يتمكّن دومًا من الحديث عن نجاحاته سوى بعد انقضاء الموسم، عندما يكون بوسعك "إزالة ذلك الحمل والجلوس وتناول مشروبك".

فقال في ختام حديثه: "سأكون متواجدًا مع كلبَيّ، جالسًا وقدمي في الأعلى وعندها فقط سيكون بمقدورك الحصول على لحظة للتفكير في كيف كان ذلك العام رائعًا".