هاميلتون "غير قادر على الإحساس" بسيارة مرسيدس

تأهل هاميلتون ثامناً في تصفيات جدة لسباق جائزة السعودية الكبرى، بينما نجح زميله جورج راسل بالتأهل رابعاً.

وكلاهما سيتقدم مركزاً للأمام خلال الانطلاقة بسبب عقوبة عشرة مراكز سيتلقاها شارل لوكلير سائق فيراري (بسبب استعمال وحدة تحكم إلكترونية ثالثة لوحدة الطاقة).

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان أداء راسل مشجعاً، أجاب هاميلتون: "بالطبع، قام جورج بعمل رائع. نتيجة رائعة له بأن ينجح بوضع السيارة في مركز أفضل مني".

وتابع: "كنت أعاني لاستخراج الأداء من السيارة. وذلك عائد إليّ. نعم، السيارة غير مستقرة بعض الشيء على السرعات العالية، ذلك بسبب إعدادات سيارتي".

بالمقابل، أكد هاميلتون أن إعداداته مختلفة عن إعدادات سيارة راسل، حيث جرّب البريطاني الشاب بعض القطع الجديدة يوم الجمعة.

"الإعدادات مختلفة بعض الشيء. هناك أمر معين قمتُ به بشكل مختلف لكن ربما سيكون الوضع أفضل في السباق" قال هاميلتون.

كما أجاب ضاحكاً حين سُئِل إن كان يأمل بوتيرة أفضل في السباق: "لست واثقاً من ذلك!".

كما نفى بطل العالم سبع مرات أن يكون الأداء في جدة قد زاد من إحباطه بعد سباق البحرين الافتتاحي.

فقال: "كلا.. أعتقد أن السيارة على حالها. جورج قام بعمل رائع وأنا مسرور لانطلاقه من الصف الثاني".

وأكمل: "من الواضح أن السيارة تمتلك الأداء. لكنني غير قادر على الإحساس بها. أياً كان ما أفعله، مهما حاولتُ وغيّرت.. لا أشعر بالثقة على متنها. أنا حائر بعض الشيء حيال السيارة".

يشار إلى أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرّح في وقت سابق أنه "لن يحقد" على هاميلتون إن فكر بالانتقال لفريق آخر خلال المواسم المقبلة.

لكن هاميلتون شدد أنه مركز بالكامل على عمله ولا يفكر بأي شيء آخر الآن.

فقال: "أحاول التحلي بالصبر والعمل مع الفريق للتقدم إلى موقع أفضل. هذا كل ما بوسعي قوله الآن. لن أنتقل إلى أي فريق آخر حالياً".