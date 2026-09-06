هاميلتون غير راضٍ عن تنفيذ فيراري في تجارب مونزا التأهيلية

سجل هاميلتون ثامن أسرع زمن في القسم الأول، وتأهل من القسم الثاني بفارق 0.001 ثانية فقط، وأنهى القسم الثالث في المركز الخامس، وهو ما أصابه بالإحباط رغم تأخره بفارق 0.225 ثانية فقط عن صاحب مركز الانطلاق الأول بيير غاسلي.

وكان نظام التناوب الذي تتبعه فيراري في التجارب التأهيلية يعني أن هاميلتون كان يستطيع اختيار الخروج أمام زميله شارل لوكلير أو خلفه في عطلة نهاية الأسبوع الحالية، واختار بطل العالم سبع مرات منطقيًا الخروج ثانيًا للاستفادة من السحب الهوائي خلف سائق موناكو في "معبد السرعة".

لكن هاميلتون لم يتمكن من الحصول على ذلك السحب الهوائي في محاولته الأولى في القسم الثالث بسبب التأخر في تجهيز إطاراته، كما كان أبطأ من السيارة الشقيقة في محاولته الثانية بفارق 0.007 ثانية.

وعندما سُئل عن أهمية تعاون زميلي الفريق معًا في مونزا، توقف البريطاني لبضع ثوانٍ قبل أن يجيب بطريقة مراوغة: "ما يمكنني قوله هو أن بيير قام بعمل رائع. ومن الواضح أنه من بعيد، بدا أنهم عملوا معًا بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "كان الفريق يركز بالكامل على محاولة منح كل سائق سحبًا هوائيًا متساويًا. وكما قلت، تعثرنا ببساطة".

وستشغل سيارتا فيراري الصف الثاني كاملًا في السباق، بفضل عقوبة أوسكار بياستري بالتراجع ثلاثة مراكز لإعاقته ليام لاوسون، لكن هاميلتون يدرك أنه ليس المرشح للفوز.

وقال: "هذا يضعنا في وضع يسمح لنا بالمنافسة، ونأمل أن يكون ذلك مع جورج [راسل]. هناك سيارة مرسيدس واحدة في المقدمة، لذلك نأمل أن يمنحنا ذلك فرصة".

وأضاف: "يملك جورج أسرع سيارة، هذا واضح. وخصوصًا إذا نظرت إلى سيارة مرسيدس الخاصة به. ما زلنا نفتقر إلى السرعة على الخطوط المستقيمة، وهذا هو الواقع".

ومع استمرار موسم الفورمولا 1، أصبح هاميلتون أكثر شكًا في فرصه بالمنافسة على اللقب، إذ يبلغ فارقه حاليًا عن أنتونيللي 59 نقطة.

وقال بأسف: "هناك ضوء في نهاية النفق، لكنه يخفت كلما تقدمنا أكثر في الموسم. ورغم أن الفريق يقوم بعمل مذهل في جلب الترقيات ودفعنا إلى الأمام، وأنا فخور جدًا بالجميع، وأقول ذلك طوال الوقت، لكن السبب هو أنني أشعر به فعلًا، فإننا نحتاج أيضًا على الحلبة إلى أن نأتي مستعدين بشكل صحيح ونتصرف وفقًا لذلك، للتأكد من تحقيق النتيجة التي نحتاجها".