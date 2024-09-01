هاميلتون "غاضبٌ" لإضاعته فرصة الظفر بقطب الانطلاق الأوّل في مونزا

قال سائق مرسيدس في الفورمولا 1 أنّه "غاضبٌ جدًا" تجاه نفسه لتضييعه فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات إيطاليا.

كان القسم الثالث من تصفيات مونزا من أكثر حصص التصفيات تقاربًا هذا الموسم، حيث كانت مكلارين، ومرسيدس وفيراري تتنافس جميعها على قطب الانطلاق الأوّل في الوقت الذي اقتصرت فيه ريد بُل على الصفّ الرابع على شبكة الانطلاق.

ونجح لاندو نوريس سائق مكلارين في النهاية في ضمان قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة في مسيرته، وذلك بعد تفوّقه بعُشرٍ من الثانية فقط عن أوسكار بياستري وجورج راسل سائق مرسيدس.

أمّا هاميلتون الذي كان الأسرع في التجارب الثالثة فقد تأخّر عن نوريس بـ 0.186 ثانية، لكن بالنظر إلى مدى تقارب الفوارق، فقد انتهى به المطاف سادسًا خلف ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن.

وعندما سُئل البريطاني من قبل قناة "سكاي سبورتس" حول شعوره بمدى اقترابه من زمن قطب الانطلاق الأوّل، قال سائق فيراري لموسم 2025: "أوو، أنا غاضب".

وأضاف: "أستشيط غضبًا لأنّه كان يُمكنني تحقيق قطب الانطلاق الأوّل. أعتقد بأنّني كنت لأتواجد على الصفّ الأوّل على الأقلّ، ولم أقم بالعمل اللازم في النهاية".

وأكمل: "خسرت عُشرًا ونصف في المنعطفين الأوّل والثاني، وخسرت عُشرًا آخر في المنعطف الأخير، لذا لا ألوم أحدًا سوى نفسي".

وبحديثه إلى وسائل الإعلام المكتوبة لاحقًا، أضاف البريطاني: "كان ذلك ضعيفًا من جانبي، ذلك غير مقبولٍ مطلقًا. كلّ اللوم علي، وليس على أحدٍ آخر".

وبعد تأهّله أمام راسل في السباقين الأخيرين قبل العطلة الصيفيّة، خسر هاميلتون أمام زميله في هولندا وإيطالي، ليستعيد راسل أفضليّة 12-4 ضمن معارك التصفيات الداخليّة.

واعترف هاميلتون بمعاناته على صعيد اللفّة الواحدة هذا العام، حيث قال: "مثّلت التصفيات نقطة ضعفي منذ فترة الآن، ولا أستطيع معرفة السبب، لذا سأواصل المحاولة".

وأردف: "سأواصل لوم نفسي على الأرجح خلال الساعات القادمة، لكنّني سأمضي إلى الأمام في النهاية. لدينا سيارة سباق جيّدة. قام الفريق بعملٍ مدهش نهاية هذا الأسبوع. السيارة أفضل بكثيرٍ من الأمس، ومن السباق الماضي".

وأكمل مبتسمًا: "استحقّ الفريق نتيجة أفضل. ربّما سيحصلون على ذلك مع كيمي".