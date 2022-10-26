هاميلتون عن فيلم الفورمولا واحد مع براد بيت: سنصنع أفضل فيلم سباقات في التاريخ
عبّر لويس هاميلتون عن ثقته بأن الفريق الذي شارك في بنائه لفيلم الفورمولا واحد الجديد سيصنع "أفضل فيلم سباقات على الإطلاق".
سيكون هاميلتون منتجًا ومستشارًا للفيلم الجديد عبر شركته "دون أبوللو فيلمز" التي أسسها حديثًا بالتعاون مع مديرة أعماله بيني ثو.
وبالإضافة إلى الفيلم الخيالي الذي يدور في عالم الفورمولا واحد والذي سيبدأ تصويره العام المُقبل، فإن هاميلتون سيكون مشاركًا كذلك ضمن وثائقي يتحدث عن مسيرته.
وكلا المشروعين يتلقيان دعمًا من آبل التي كان مديرها التنفيذي تيم كوك حاضرًا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى وتمت دعوته للتلويح بالعلم الشطرنجي.
كما تواجد النجم براد بيت في أوستن كذلك، إلى جانب المنتج جيري براكهايمر والمخرج جوزيف كوزنسكي والكاتب إيرين كروغر. الثلاثي الأخير كان الفريق وراء فيلم توب غان: مافيريك الذي حقق نجاحًا وضجة كبيرين للغاية.
وعند سؤاله عن الفيلم الجديد من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال هاميلتون: "أنا متحمس جدًا له. ما قمنا به حتى الآن من حيث الفريق الذي جمعناه كان رائعًا للغاية".
وأضاف: "كان لدينا تيم كوك هنا نهاية هذا الأسبوع، وهو شرف كبير أن يكون معنا هو وفريقه الداعم للغاية".
وتابع: "ومن ثم كان لدينا براد، الممثل الأسطوري، وكذلك جيري وجوزيف. إذ أن لديّ آمال عالية جدًا لهذا الفيلم مع هذا الفريق".
وأكمل: "أثق في أننا سنصنع أفضل فيلم سباقات على الإطلاق، على الصعيد البصري ومن حيث أننا سنعمل على ضمان تحريك مشاعر كافة المشجعين".
أحدث الأخبار
هاميلتون عن فيلم الفورمولا واحد مع براد بيت: سنصنع أفضل فيلم سباقات في التاريخ
عبّر لويس هاميلتون عن ثقته بأن الفريق الذي شارك في بنائه لفيلم الفورمولا واحد الجديد سيصنع "أفضل فيلم سباقات على الإطلاق".
لم يكن لدى أوجييه "ما يثبته" بفوزه في رالي إسبانيا
لا يشعر سيباستيان أوجييه أنه لديه أي شيء ليثبته عبر الفوز برالي إسبانيا والتفوق على كالي روفانبيرا الذي حسم لقب الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي".
وولف: مرسيدس تتجه لتغيير جوهر سيارتها لموسم 2023 في الفورمولا واحد
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن "جوهر" سيارة السهام الفضية في الفورمولا واحد يتجه للتغيير في 2023، حيث تأمل أن تكون قد حلت مشاكل هيكل سيارتها "دبليو13".
مواعيد عرض جائزة المكسيك الكبرى 2022
تعود الفورمولا واحد إلى جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد المليئة بالإثارة كلّ عام مع اقتراب موسم 2022 من نهايته.