هاميلتون عن فيلم الفورمولا واحد مع براد بيت: سنصنع أفضل فيلم سباقات في التاريخ

سيكون هاميلتون منتجًا ومستشارًا للفيلم الجديد عبر شركته "دون أبوللو فيلمز" التي أسسها حديثًا بالتعاون مع مديرة أعماله بيني ثو.

وبالإضافة إلى الفيلم الخيالي الذي يدور في عالم الفورمولا واحد والذي سيبدأ تصويره العام المُقبل، فإن هاميلتون سيكون مشاركًا كذلك ضمن وثائقي يتحدث عن مسيرته.

وكلا المشروعين يتلقيان دعمًا من آبل التي كان مديرها التنفيذي تيم كوك حاضرًا في جائزة الولايات المتحدة الكبرى وتمت دعوته للتلويح بالعلم الشطرنجي.

كما تواجد النجم براد بيت في أوستن كذلك، إلى جانب المنتج جيري براكهايمر والمخرج جوزيف كوزنسكي والكاتب إيرين كروغر. الثلاثي الأخير كان الفريق وراء فيلم توب غان: مافيريك الذي حقق نجاحًا وضجة كبيرين للغاية.

وعند سؤاله عن الفيلم الجديد من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال هاميلتون: "أنا متحمس جدًا له. ما قمنا به حتى الآن من حيث الفريق الذي جمعناه كان رائعًا للغاية".

وأضاف: "كان لدينا تيم كوك هنا نهاية هذا الأسبوع، وهو شرف كبير أن يكون معنا هو وفريقه الداعم للغاية".

وتابع: "ومن ثم كان لدينا براد، الممثل الأسطوري، وكذلك جيري وجوزيف. إذ أن لديّ آمال عالية جدًا لهذا الفيلم مع هذا الفريق".

وأكمل: "أثق في أننا سنصنع أفضل فيلم سباقات على الإطلاق، على الصعيد البصري ومن حيث أننا سنعمل على ضمان تحريك مشاعر كافة المشجعين".