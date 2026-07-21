دخل لويس هاميلتون منطقة الصيانة لإجراء توقفه الوحيد خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية، لكنه اصطدم بأحد الميكانيكيين الذي كان يحاول إجراء تعديل أخير على إعدادات الجناح الأمامي بينما كانت السيارة تستعد للمغادرة بعد تغيير الإطارات.

وسقط الميكانيكي أرضًا نتيجة الاصطدام، لكنه نجا لحسن الحظ من دون أية إصابات، بينما أوقف هاميلتون سيارته فور إدراكه لما حدث.

وبعد نقل الميكانيكي إلى مكان آمن، واصل هاميلتون السباق. وفرض الاتحاد الدولي للسيارات غرامة قدرها 30 ألف يورو على فيراري بسبب وصول التعليمات متأخرة رغم إضاءة الإشارة الخضراء، وهو ما تسبب في خلل في التواصل داخل الفريق.

وقال السائق البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا لشبكة Sky Sports F1 بعد السباق: "أضاءت الإشارة الخضراء فانطلقت، لكن في اللحظة التي وقع فيها الاحتكاك شعرت به وتوقفت على الفور".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي خطر في بالي في تلك اللحظة كان ذلك الحادث القديم عندما اصطدم كيمي بأحد الميكانيكيين وتسبب في كسر ساقه".

واختتم: "كاد قلبي أن يتوقف للحظة. وأنا ممتن للغاية لأن ميكانيكينا بخير".