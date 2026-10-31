فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هاميلتون عن أول بول بوزيشن له مع فيراري: "أنا متحمس للغاية ولا أجد الكلمات للتعبير عن شعوري"

وصف لويس هاميلتون، الذي حجز مركز الانطلاق الأول في جائزة المكسيك الكبرى، هذا الإنجاز بأنه يحمل أهمية عاطفية كبيرة بالنسبة إليه.

أحمد مجدي

منشور: 31-10-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

بعد خسارته وقتًا ثمينًا على الحلبة بسبب عطل في المحرك خلال حصص التجارب الحرة يوم الجمعة، نجح لويس هاميلتون في العودة بصورة رائعة خلال تصفيات جائزة المكسيك الكبرى، ليحصد البول بوزيشن.

وأكد بطل العالم سبع مرات، الذي رفع رصيده الآن إلى 105 بول بوزيشن في مسيرته، أن الفريق قام بعمل ممتاز في إعداد السيارة، مضيفًا أن انتزاع الصدارة في المكسيك شعور يصعب وصفه بالكلمات.

وفي حديثه عن سعادته عقب حصة التصفيات، قال هاميلتون: "إنه شعور مذهل أن أحصل على البول بوزيشن، إنه إحساس رائع حقًا!".

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وأضاف: "أنا سعيد للغاية لدرجة أنني لا أجد الكلمات للتعبير عن ذلك. لقد كانت عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية بالنسبة إلينا. ففي التجارب الحرة الأولى، كانت السيارة مزودة بمعدات مخصصة لاختبارات الانسيابية، ثم تأخرنا يوم أمس بسبب عطل في المحرك، ما يعني أنني لم أحصل على فرصة لإكمال أية محاكاة للسباق".

وتابع: "لكننا قدمنا عملًا ممتازًا في إعداد السيارة. لقد تعلمنا الكثير من السباق السابق، وتمكنا من تطبيق تلك الدروس هنا بصورة فعالة للغاية. الفوارق بيننا وبين منافسينا ضئيلة للغاية".

واختتم قائلًا: "أعتقد أن منافسينا يمتلكون مجموعات جديدة من الإطارات لاستخدامها في السباق، لكن بغض النظر عن ذلك، فإن الحصول على البول بوزيشن هنا لا يُقدّر بثمن. إن اختبار هذا القدر من الحماس في المكسيك، وتحقيق البول بوزيشن رقم 105 في مسيرتي، أمر مميز حقًا. أنا أحب هذا الرقم كثيرًا!".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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