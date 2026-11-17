فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد

كشف لويس هاميلتون عن الصعوبات في تغيير أسلوب قيادته عقب الانتقال من العجلات بقياس 13 بوصة إلى العجلات بقياس 18 بوصة في الفورمولا 1 لموسم 2022.

خلدون يونس

منشور: 17-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

يُعد لويس هاميلتون أحد أنجح السائقين في تاريخ التجارب التأهيلية للفورمولا 1، بعدما حقق 105 قطب انطلاق أول في مسيرته. ومع ذلك، لم يتمكن السائق البريطاني سوى من الانطلاق من المركز الأول مرتين خلال مواسمه الخمسة الأخيرة مع مرسيدس وفيراري.

وأوضح هاميلتون أن أحد أسباب هذا التراجع يعود إلى قوانين الإطارات التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، مضيفًا أن الانتقال من العجلات بقياس 13 بوصة إلى تلك بقياس 18 بوصة فرض على السائقين اعتماد عادات قيادة مختلفة.

وأشار هاميلتون إلى أن الإطارات تقدم أفضل أداء لها ضمن نطاق حراري ضيق للغاية، وأن تجاوز هذا النطاق يؤدي إلى ارتفاع حرارتها بشكل مفرط.

حيث قال: "عندما نخرج إلى الحلبة، قد يبدو كل شيء على ما يرام، لكن لدى الإطارات نطاق تشغيل ضيق للغاية".

وأكمل: "عندما تخرج عن هذا النطاق، ترتفع حرارتها بشكل مفرط. وهذا أحد الأمور التي أحاول تحسينها في الوقت الحالي".

وأضاف: "واجهت صعوبات كبيرة في هذا الجانب، خصوصًا خلال السنوات القليلة الماضية، منذ انتقالنا إلى إطارات الـ18 بوصة. فقد اضطررت إلى تعلم القيادة بطريقة مختلفة، واكتساب مهارات مختلفة".

وأردف: "أو بالأحرى تغيير طريقة التعامل مع المنعطفات وأسلوب القيادة، إلى جانب إدارة توازن السيارة بطريقة مختلفة".

وبعدما أمضى هاميلتون نحو 15 موسمًا ينافس على مراكز الانطلاق الأولى والانتصارات باستخدام إطارات الـ13 بوصة، اضطر إلى تغيير عاداته في القيادة للتأقلم مع البنية الجديدة للإطارات.

حيث قال: "في المكسيك، تمكنت من تطبيق بعض التقنيات مجددًا، وهي تقنيات لم أستخدمها منذ نحو 13 عامًا. وخلال لفة التحضير، نجحت في إيصال الإطارات إلى نطاق الحرارة المثالي".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "بعد المنعطفات الثلاثة الأولى، سارت الأمور بسلاسة. ومن الواضح أنني لا أعتقد أنني خسرت أي وقت في أي نقطة من الحلبة".

وأضاف: "لدينا قيم مرجعية لدرجات الحرارة التي نحتاج إلى بلوغها. ونضغط جميعًا على الإطارات بأقصى قدر ممكن خلال لفات التحضير لإيصالها إلى نطاق التشغيل الصحيح. لكن الإطارات تفقد حرارتها على المقاطع المستقيمة. ونحن نتحدث هنا عن تركيبة قاسية نسبيًا".

وتابع: "أتذكر أننا في الماضي كنا نرفع وتيرتنا ببطء شديد، ثم عندما نبدأ في زيادة السرعة، تكون الإطارات قد أصبحت جاهزة. في الأيام التي كنا نستخدم فيها العجلات بقياس 13 بوصة، كانت الإطارات أكثر ليونة واستجابة. وكانت تمتص المطبات على الحلبة بصورة أفضل، وكنت أشعر بطريقة عملها بشكل أوضح".

وأكمل: "أما الإطارات الحالية، فهي تكاد تكون صلبة كجدار صخري. فجوانبها الجانبية منخفضة للغاية، إلى درجة أنها لا تنثني تقريبًا. لكن عندما تتمكن من إيصالها إلى نطاق التشغيل الصحيح، فإنها تقدم أداءً جيدًا للغاية".

وأضاف: "أحيانًا، عندما تقترب من المنعطف الأول، لا تكون الإطارات الأمامية قد بلغت درجة حرارة التشغيل المطلوبة بعد، بينما تكون الإطارات الخلفية جاهزة. وبحلول الوقت الذي تصل فيه الإطارات الأمامية إلى حرارتها المثالية، تبدأ الإطارات الخلفية في فقدان أدائها. لذلك، عليك الحفاظ باستمرار على توازن دقيق".

واستكمل: "أحيانًا، عند بداية اللفة السريعة، لا تكون الإطارات الخلفية جاهزة تمامًا عندما تخرج من المنعطف الأخير، لكنها تتحسن مع التقدم في اللفة. وفي أوقات أخرى، يحدث العكس، إذ تكون الإطارات قد تجاوزت بالفعل درجة الجاهزية المطلوبة".

واختتم قائلًا: "إن العثور على هذا التوازن، صدقوني، يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. لقد كان فهم هذه المسألة بالغ الصعوبة. لكن الرغبة في تحقيق شيء ما تمثل نصف المعركة. عليك مواصلة العمل".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق هاميلتون ينتقد سائقي الفورمولا 1 السابقين بسبب "انتقادهم اللاذع" للنجوم الصاعدين

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

خلدون يونس





رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



12 دقيقة



رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم





فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 دقيقة



فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"





مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



52 دقيقة



مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

المزيد من

لويس هاميلتون





ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟





مونتويا يراهن على "فوز فيراري بلقب البطولة في 2027"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



22 س



مونتويا يراهن على "فوز فيراري بلقب البطولة في 2027"





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

المزيد من

فيراري





فاسور يعترف: "كنا نعلم منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



22 س



فاسور يعترف: "كنا نعلم منذ البداية أن المنافسة على اللقب ستكون صعبة"





براندل: ما فعله لوكلير مع هاميلتون لم يكن "التصرف الأذكى في مسيرته"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



براندل: ما فعله لوكلير مع هاميلتون لم يكن "التصرف الأذكى في مسيرته"





تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

أحدث الأخبار





رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



12 دقيقة



رالف شوماخر ينتقد راسل: أبطأ من زميله ويتحدث أكثر من اللازم





إكليستون ينتقد هاميلتون: "يبدأ بالشكوى بمجرد دخوله السيارة"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1 15 دقيقة



إكليستون ينتقد هاميلتون: "يبدأ بالشكوى بمجرد دخوله السيارة"





فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



18 دقيقة



فيرستابن: "أعتبر نفسي أفضل سائق، وإلا لكنت اعتزلت"





هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



24 دقيقة



هاميلتون: عند الانتقال من إطارات 13 إلى 18 بوصة كان عليّ تعلم القيادة من جديد

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك