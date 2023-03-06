هاميلتون: عليّ أن أكون مثالاً إيجابياً لفريقي
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنه يجب عليه أن يكون "مثالاً إيجابياً" لفريقه في الفورمولا واحد وذلك بعد البداية الصعبة لموسم 2023 من سباق البحرين.
بدأ هاميلتون السباق من المركز السابع وأنهاه خامساً، بعد أن تجاوز زميله جورج راسل واستفاد من انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري.
لكنه لم يمتلك ما يكفي لصدّ هجمات أستون مارتن بقيادة فرناندو ألونسو، الذي نجح بالتقدم للمركز الثالث.
وحين سُئِل إن كان قلقاً حيال عدم تحقيق التقدم الكافي منذ الموسم الماضي، شدد هاميلتون على دوره بالإبقاء على معنويات الفريق.
فقال: "كلمة ’قلق’ ليست صحيحة. ليس هناك ما يمكنني قوله ولا أريد قول الكثير. علينا مواصلة العمل".
وأكمل: "نعلم أننا لسنا في المكان الذي نريده. نعلم أن هذه ليست السيارة المناسبة. إنه وضع صعب".
وتابع: "لكن علي محاولة البقاء إيجابياً. مواصلة تحفيز الفريق، وأن أكون مثالاً إيجابياً لهم مع تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط".
لويس هاميلتون، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، نفى هاميلتون التكهنات بأنه كان قريباً من منصة التتويج أكثر مما كان يتوقعه بعد التصفيات.
فقال: "نحن بعيدون جداً. كانت أمامنا سيارة فيراري، بالتالي فإن مركزنا كان السادس عملياً. منصة التتويج بعيدة للغاية".
واختتم: "أمامنا الكثير من العمل. علينا تحسين ارتكازية السيارة، وهذا أمر ينقصنا حقاً".
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هاميلتون: عليّ أن أكون مثالاً إيجابياً لفريقي
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