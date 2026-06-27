منح انتصار لويس هاميلتون في جائزة إسبانيا الكبرى فيراري أول فوز لها هذا الموسم، منهيةً احتكار مرسيدس للانتصارات، كما أكد التقدم الذي حققه فريق مارانيللو خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم أن هاميلتون لا يزال يتأخر بفارق 41 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، فإنه يعتقد أن فيراري باتت تمتلك الأسس اللازمة لمواصلة تقليص الفارق.

وواصلت فيراري برنامجها المكثف للتطوير، عبر تقديم وحدة طاقة محدثة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى. ورغم أن هذا التحديث لن يمحو أفضلية مرسيدس بشكل فوري، فإن هاميلتون يعتبره خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح.

وعند سؤاله عن طموحات فيراري في المنافسة على اللقب، أكد هاميلتون أن النجاح يعتمد على الحفاظ على الزخم داخل الحلبة وخارجها.

حيث قال: "أعتقد أن الفرصة موجودة، لكن وجود الفرصة شيء، وجمع كل أفراد الفريق وتطوير السيارة شيء آخر".

وأضاف: "قد تصل إلى مرحلة يتباطأ فيها التطوير، أو تواجه تحديات مختلفة، لذلك كل ما يمكننا فعله هو التعامل مع الأمور يومًا بيوم. علينا فقط أن نواصل تقديم كل ما لدينا، فكل شخص في هذا الفريق يساهم بشيء، والجميع في المصنع يعملون بجدٍ كبير".

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: إريك لي غاليوت

وتابع: "عندما ترى ما هو ممكن تحقيقه، فإن ذلك يمنحك ما يشبه النجم الذي يرشدك في الطريق، فتقول: حسنًا، هذا هو الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه".

هذا وأوضح هاميلتون أن فيراري لم تكن تمتلك هذا الوضوح خلال موسمه الأول مع الفريق، لكنه أكد أن الوضع تغير بالكامل في 2026، حيث تعمل جميع الأقسام الآن نحو الهدف نفسه.

فقال: "لا أعرف إن كان الفريق يمتلك هذا التوجه منذ فترة، لكن من الواضح أننا لم نكن نملك هذا النجم الذي يقودنا العام الماضي، أما هذا الموسم فأصبح لدينا، ولذلك ضاعف الجميع جهودهم، والجميع يقدم أكثر مما قدمه في أي وقت مضى، وأعتقد أن النتائج بدأت تظهر بالفعل".

وأكمل: "الأشياء التي جلبناها هذا الأسبوع، لدينا محرك جديد، وهو يمثل خطوة إلى الأمام، لكنه لا يغطي الفارق بالكامل. إنها مجرد خطوة، لكنها خطوة للأمام، وأنا فخور جدًا وممتن لذلك".

ورغم التحسن الذي حققته فيراري، اعترف هاميلتون بأن مرسيدس لا تزال المعيار الذي يجب التغلب عليه في الفورمولا 1، مؤكدًا أن التفوق عليها يتطلب جهدًا متواصلًا من جميع أفراد الفريق.

فقال: "مرسيدس هي الفريق الذي يجب هزيمته، فقد فازت بكل شيء آخر، وكانت مذهلة هذا العام. لديهم سيارة رائعة، وفريق مذهل، وفريق يعرف كيف يحقق بطولات العالم".

واختتم: "لدينا معركة حقيقية أمامنا، وسنحتاج إلى أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد حتى نهاية الموسم إذا أردنا حتى الاقتراب من منافستهم، لكنني لا أعتقد أن ذلك مستحيل".