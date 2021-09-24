هاميلتون: على مرسيدس استغلال عقوبة فيرشتابن في روسيا

سينطلق فيرشتابن من آخر الترتيب في سباق سوتشي إلى جانب شارل لوكلير سائق فيراري وذلك بعد اختيار ريد بُل منحه وحدة طاقة جديدة.

وفي ظلّ قلق الهولندي حيال صعوبة التعويض في السباق، يعلم هاميلتون ومرسيدس أنّ لديهما فرصة لكسب نقاط ثمينة في مواجهة غريمهما على اللقب.

وفي حين قال هاميلتون أنّ مقاربة فريقه للمهمّة التي أمامه لن تتغيّر بسبب وضع فيرشتابن، فإنّه متأكّدٌ في المقابل من أنّ على فريق عدم تضييع هذه الفرصة لكسب الأفضليّة.

وعندما سُئل عن تأثير عقوبة فيرشتابن، قال هاميلتون: "لا تُغيّر أيّ شيء في الحقيقة بالنسبة إلينا. علينا القيام بعملنا والتركيز على الأداء".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع صعبٌ على الجميع هذا العام على صعيد الموثوقيّة، لذا هذا أمرٌ مؤسفٌ بالنسبة إليه. علينا محاولة استغلال ذلك بشكلٍ طبيعي ومحاولة تحقيق أقصى نتيجة. ستكون الثنائيّة رائعة بالنسبة إلينا".

وفي حين أنّ فالتيري بوتاس تفوّق على زميله في حصّتي الجمعة، كشف هاميلتون بأنّهما اعتمدا إعدادات مختلفة في محاولة لتحديد السبيل الأفضل لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

وقال البريطاني: "أنا وفالتيري على إعدادات مختلفة، وتعمّدنا ذلك من أجل اكتشاف أيّهما أفضل. سنُحاول دراسة وفهم كلّ شيء هذه الليلة لتحديد الخيار الأفضل. لكن يبدو أنّنا بدأنا عطلة نهاية الأسبوع على نحو صحيح".

وقال بوتاس أنّه شعر بسيطرة جيّدة على سيارته منذ الطلعة الأولى في التجارب الحرّة، حيث يعتقد بأنّه لا يحتاج سوى تعديلات طفيفة لتحسين الأداء بالتوجّه إلى التصفيات والسباق.

وقال في هذا الصدد: "دائمًا ما بوسعك القيام بعملٍ أفضل، لكن إن نظرنا إلى الأزمنة وبناءً على شعوري بالسيارة فقد كان يومًا جيّدًا منذ الطلعة الأولى".

وأكمل: "تمتّعت بثقة جيّدة في السيارة والتوازن كان جيّدًا جدًا، لذا احتجنا فقط لبعض التعديلات الطفيفة خلال اليوم. بوسعي التركيز على القيادة وتحقيق المكاسب الصغيرة هنا وهناك، لكنّني شعرت بالارتياح سواءً على اللفّات القصيرة أو الطويلة".