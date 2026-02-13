تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

هاميلتون: على "فيا" أن "تتولّى الأمر" بشأن حيلة محرّك مرسيدس

دعا لويس هاميلتون الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى "التعامل" مع الجدل الدائر حول نسبة الانضغاط في محرّكات مرسيدس، وذلك في وقت يشارك فيه بطل العالم سبع مرّات في اختبارات البحرين استعدادًا لموسم 2026.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: الأناضول-صور جيتي

يرتدي هاميلتون ألوان فيراري للموسم الثاني بعد مسيرة طويلة وناجحة مع مرسيدس، وقد طُرح عليه سؤال من قبل "سكاي سبورتس اف1" بشأن فكرة أنّ فريق براكلي يستفيد من حيلة تتعلّق بنسبة الانضغاط في وحدات طاقته.

ورغم ما يبدو أنّه تفوّق هندسي واضح من مرسيدس، شدّد هاميلتون على عدم المبالغة في قراءة أزمنة اللفات.

وقال عن ظروف الرياح في الحلبة بعد اليوم الأول من الاختبارات: "الأمر أشبه بإعدادات ارتكازيّة منخفضة مثل مونزا في كل مكان. أنت تنزلق فوق سطح الإطارات، لذلك لا يبدو الشعور رائعًا بشكل خاص".

وأكمل: "يبدو الأمر جيدًا في بعض المنعطفات. وبسبب الرياح، هناك منعطفات تشعر فيها بالراحة لأن لديك رياحًا أمامية، لكن في معظم المنعطفات الأخرى لديك رياح خلفية أو جانبية، وكأنّ الهدف يتحرّك باستمرار. أعتقد أنّ الجميع في القارب نفسه".

وتصدّر شارل لوكلير سائق فيراري جدول الأزمنة بعد يوم ثانٍ طويل من الاختبارات، فيما أنهى سائق مكلارين وبطل العالم الحالي لاندو نوريس اليوم خلفه بفارق نصف ثانية.

وعندما سُئل هاميلتون عن ترتيب القوى بين الفرق، أجاب: "من المستحيل معرفة ذلك في الوقت الحالي. آمل أن نكون ضمن المنافسة. أعتقد أنّنا جميعًا نبدو متقاربين باستثناء مرسيدس. لكننا لا نعرف مستويات الوقود التي يستخدمها الآخرون. هناك همسات حول كميات الوقود التي تعمل بها مرسيدس. وهناك همسات حول امتلاكهم طاقة إضافية لا نملكها، مسألة نسبة الانضغاط هذه".

وبدا السائق البريطاني حريصًا على أن يتم حسم الأمر من قبل الجهة المنظمة للبطولة، إذ قال: "آمل أن يتم حلّ ذلك. وأن يتولّى الاتحاد الدولي الأمر ويتأكد من أننا جميعًا نبدأ على أرضية متكافئة".

وينضم هاميلتون إلى عدة فرق تضغط على الاتحاد الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن ما يعتقد كثيرون أنه يتعارض مع اللوائح. وبينما رفضت مرسيدس وتوتو وولف مدير فريقها هذه الاتهامات بشدّة، يواجه كلٌّ من الفريق والاتحاد الدولي ضغوطًا متزايدة.

وقال نيكولاس تومبازيس مدير شؤون المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي في مقابلة: "لقد أمضينا وقتًا طويلًا في مناقشة كيفية حلّ هذه القضايا، ونيّتنا بالطبع هي حلّها قبل انطلاق الموسم".

وأكمل: "لا نريد جدالات، بل نريد أن يتنافس الناس على الحلبة، وليس في قاعات المحاكم أو غرف الحكّام. وهذا ما نحاول القيام به."

وسواء جاء أي تدخّل قبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى أم لا، فإنّ هاميلتون وغيره من السائقين يتطلّعون إلى رؤية تحرّك واضح في هذا الشأن.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فيرستابن يهاجم سيارات 2026 ويصفها بأنّها "مضادّة للسباقات" و"غير ممتعة"
المقال التالي تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد