هاميلتون: على "فيا" أن "تتولّى الأمر" بشأن حيلة محرّك مرسيدس

يرتدي هاميلتون ألوان فيراري للموسم الثاني بعد مسيرة طويلة وناجحة مع مرسيدس، وقد طُرح عليه سؤال من قبل "سكاي سبورتس اف1" بشأن فكرة أنّ فريق براكلي يستفيد من حيلة تتعلّق بنسبة الانضغاط في وحدات طاقته.

ورغم ما يبدو أنّه تفوّق هندسي واضح من مرسيدس، شدّد هاميلتون على عدم المبالغة في قراءة أزمنة اللفات.

وقال عن ظروف الرياح في الحلبة بعد اليوم الأول من الاختبارات: "الأمر أشبه بإعدادات ارتكازيّة منخفضة مثل مونزا في كل مكان. أنت تنزلق فوق سطح الإطارات، لذلك لا يبدو الشعور رائعًا بشكل خاص".

وأكمل: "يبدو الأمر جيدًا في بعض المنعطفات. وبسبب الرياح، هناك منعطفات تشعر فيها بالراحة لأن لديك رياحًا أمامية، لكن في معظم المنعطفات الأخرى لديك رياح خلفية أو جانبية، وكأنّ الهدف يتحرّك باستمرار. أعتقد أنّ الجميع في القارب نفسه".

وتصدّر شارل لوكلير سائق فيراري جدول الأزمنة بعد يوم ثانٍ طويل من الاختبارات، فيما أنهى سائق مكلارين وبطل العالم الحالي لاندو نوريس اليوم خلفه بفارق نصف ثانية.

وعندما سُئل هاميلتون عن ترتيب القوى بين الفرق، أجاب: "من المستحيل معرفة ذلك في الوقت الحالي. آمل أن نكون ضمن المنافسة. أعتقد أنّنا جميعًا نبدو متقاربين باستثناء مرسيدس. لكننا لا نعرف مستويات الوقود التي يستخدمها الآخرون. هناك همسات حول كميات الوقود التي تعمل بها مرسيدس. وهناك همسات حول امتلاكهم طاقة إضافية لا نملكها، مسألة نسبة الانضغاط هذه".

وبدا السائق البريطاني حريصًا على أن يتم حسم الأمر من قبل الجهة المنظمة للبطولة، إذ قال: "آمل أن يتم حلّ ذلك. وأن يتولّى الاتحاد الدولي الأمر ويتأكد من أننا جميعًا نبدأ على أرضية متكافئة".

وينضم هاميلتون إلى عدة فرق تضغط على الاتحاد الدولي لاتخاذ إجراءات بشأن ما يعتقد كثيرون أنه يتعارض مع اللوائح. وبينما رفضت مرسيدس وتوتو وولف مدير فريقها هذه الاتهامات بشدّة، يواجه كلٌّ من الفريق والاتحاد الدولي ضغوطًا متزايدة.

وقال نيكولاس تومبازيس مدير شؤون المقعد الأحادي في الاتحاد الدولي في مقابلة: "لقد أمضينا وقتًا طويلًا في مناقشة كيفية حلّ هذه القضايا، ونيّتنا بالطبع هي حلّها قبل انطلاق الموسم".

وأكمل: "لا نريد جدالات، بل نريد أن يتنافس الناس على الحلبة، وليس في قاعات المحاكم أو غرف الحكّام. وهذا ما نحاول القيام به."

وسواء جاء أي تدخّل قبل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى أم لا، فإنّ هاميلتون وغيره من السائقين يتطلّعون إلى رؤية تحرّك واضح في هذا الشأن.