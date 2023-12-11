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هاميلتون على "ثقة كاملة" بفريقه مرسيدس بعد رؤية سيارة 2024 في نفق الهواء

قال لويس هاميلتون أنه على ثقة كاملة بفريقه مرسيدس بعد أن رأى سيارة موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، في نفق الهواء.

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كشف هاميلتون أن المعنويات في معسكر مرسيدس "إيجابية" بعد أن حقق الفريق المركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2023 المنصرم، رغم عدم إحراز أي فوز بأي سباق.

حيث قال بطل العالم سبع مرات على هامش حفل توزيع جوائز "فيا" السنوي: "لقد كنت مشغولاً جداً. فقد كان موسماً طويلاً جداً، جداً. لكن أحاول حلّ جميع التفاصيل، والعمل مع الفريق".

وأردف: "كنت ضمن مقر الفريق لشكر الجميع على العمل الرائع الذي قاموا به طوال الموسم. إنه وقت خاص للغاية من العام، مع بعض الراحة والتفكير في الموسم المقبل".

وحين سُئِل عن الجو العام في المصنع، أجاب هاميلتون: "الجو إيجابي للغاية. أعتقد أن جميع أعضاء الفريق ممتنون للغاية لتحقيق مركز الوصافة نظراً للتحديات التي واجهتنا هذا الموسم".

وأردف: "أنا مع الفريق منذ فترة طويلة للغاية، لكنني أتذكر في كل مرة أعود فيها إلى بريكسورث كم هو كبير فريقنا، وذلك يدفعك للأمام دوماً".

واسترسل: "من الرائع رؤية كل ذلك التقدم حقاً. كما أن فريقنا بات أكثر تعدداً، وذلك أمر يعجبني حقاً، نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

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بالمقابل، استغل هاميلتون زيارته للمصنع للتحقق من سيارة العام المقبل، حيث اعترف أنه من الصعب الحكم الدقيق على أدائها أو على موقع الفريق بعد.

فقال: "أعتقد أنه من الصعب على الدوام (توقع المستوى). لست مهندساً ولا مصمماً. تلك ليست مهمة سهلة. لكنها أوقات مثيرة من العام لأنك ترى السيارة في نفق الهواء، وأنا دائماً أذهب إلى نفق الهواء حين أزور المصنع، لأرى كيفية سير التطوير والاتجاه الذي نسير فيه".

واسترسل: "حرفياً، حين وصلت هناك ذهبتُ لرؤية ما يجري، وحين عدتُ كان لديّ انطباع عنها: ’إنها وحش مختلف’".

واختتم: "لدي ثقة كاملة في جميع من أعمل معهم. آمل أن نكون تنافسيين بشكل أكبر الموسم المقبل".

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