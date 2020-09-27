هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ خلال سباق جائزة روسيا الكبرى بعدما أقرّ المراقبون خرقه لتعليمات مدير السباق فيما يتعلّق بأماكن التدرّب على الانطلاقة.

وقد أكمل هاميلتون انطلاقتين غير شرعيتين، إحداهما عند نهاية طريق مخرج خط الحظائر، وهو ما يتنافى مع تعليمات مايكل ماسي مدير السباق التي أصدرها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقد تمّ إعلام هاميلتون من قِبَل مهندسه في مرسيدس بيتي بونينغتون أنّ بمقدوره إكمال تدريب ثانٍ على الانطلاقة عند نهاية طريق مخرج خط الحظائر.

وعلى إثر ذلك، حصل هاميلتون على عقوبتي بـ 5 ثوانٍ لكل منهما، تمّ إصدار كل منهما بشكل منفضل خلال السباق.

وأمضى هاميلتون عقوبة الـ 10 ثوانٍ خلال توقّفه في السباق، لكنّه كان غاضبًا للغاية واصفًا ما حدث "بالسخيف والهراء".

وجرّاء ذلك، أكّد المراقبون إضافة نقطة عقوبة على كلّ من الواقعتين على رخصة هاميلتون الخاصة، لتصل نقاط عقوبة هاميلتون إلى 10 نقاط خلال 12 شهرًا، ليكون على بُعد نقطتين فقط من حظر مشاركته في أحد السباقات.

وما يزال أمام هاميلتون حتى بعد جائزة تركيا الكبرى لتقع عنه بعض نقاط العقوبة، حيث وبحلول ذلك السباق سيكون سائق مرسيدس قد أتمّ 12 شهرًا منذ تلقيه نقطتي عقوبة جرّاء حادثته المتأخّرة مع ألكسندر ألبون في البرازيل.

وقد تلقى هاميلتون أربع نقاط عقوبة خلال جائزة النمسا الكبرى في بداية الموسم - اثنتان جرّاء تجاهله للأعلام الصفراء في التصفيات واثنتان على إثر حادثة أخرى مع ألبون في المراحل الختامية من السباق. هذا إلى جانب نقطتي عقوبة إضافيتين إثر دخوله خط الحظائر بينما كان مغلقًا في جائزة إيطاليا الكبرى.