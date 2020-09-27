فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
السباق الآن . . .
متابعة مباشرة
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
تذاكر
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

المشاركات
التعليقات
هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

بات لويس هاميلتون سائق مرسيدس على بُعد عقوبة واحدة على الأرجح من حظر المشاركة في أحد السباقات وذلك بعد تلقيه نقطتَي عقوبة إضافيتين خلال سباق روسيا اليوم الأحد.

تلقّى هاميلتون عقوبة 10 ثوانٍ خلال سباق جائزة روسيا الكبرى بعدما أقرّ المراقبون خرقه لتعليمات مدير السباق فيما يتعلّق بأماكن التدرّب على الانطلاقة.

وقد أكمل هاميلتون انطلاقتين غير شرعيتين، إحداهما عند نهاية طريق مخرج خط الحظائر، وهو ما يتنافى مع تعليمات مايكل ماسي مدير السباق التي أصدرها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً:

وقد تمّ إعلام هاميلتون من قِبَل مهندسه في مرسيدس بيتي بونينغتون أنّ بمقدوره إكمال تدريب ثانٍ على  الانطلاقة عند نهاية طريق مخرج خط الحظائر.

وعلى إثر ذلك، حصل هاميلتون على عقوبتي بـ 5 ثوانٍ لكل منهما، تمّ إصدار كل منهما بشكل منفضل خلال السباق.

وأمضى هاميلتون عقوبة الـ 10 ثوانٍ خلال توقّفه في السباق، لكنّه كان غاضبًا للغاية واصفًا ما حدث "بالسخيف والهراء".

وجرّاء ذلك، أكّد المراقبون إضافة نقطة عقوبة على كلّ من الواقعتين على رخصة هاميلتون الخاصة، لتصل نقاط عقوبة هاميلتون إلى 10 نقاط خلال 12 شهرًا، ليكون على بُعد نقطتين فقط من حظر مشاركته في أحد السباقات.

وما يزال أمام هاميلتون حتى بعد جائزة تركيا الكبرى لتقع عنه بعض نقاط العقوبة، حيث وبحلول ذلك السباق سيكون سائق مرسيدس قد أتمّ 12 شهرًا منذ تلقيه نقطتي عقوبة جرّاء حادثته المتأخّرة مع ألكسندر ألبون في البرازيل.

وقد تلقى هاميلتون أربع نقاط عقوبة خلال جائزة النمسا الكبرى في بداية الموسم - اثنتان جرّاء تجاهله للأعلام الصفراء في التصفيات واثنتان على إثر حادثة أخرى مع ألبون في المراحل الختامية من السباق. هذا إلى جانب نقطتي عقوبة إضافيتين إثر دخوله خط الحظائر بينما كان مغلقًا في جائزة إيطاليا الكبرى.

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

المقال السابق

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: مشاكل في مطابقة البيانات هي السبب وراء ضعف سيارة "اس.اف1000"

روسي: لم أستسلم للشكوك بداخلي حول مستقبلي في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لم أستسلم للشكوك بداخلي حول مستقبلي في الموتو جي بي

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير غاضب حيال عدم إعلامه بالفروقات الصحيحة خلال القسم الثاني من التصفيات

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى قيمة ممتازة مقابل المال
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى قيمة ممتازة مقابل المال

أحدث الأخبار

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / تغطية مباشرة

تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2020

"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

2
فورمولا 1

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو

5
فورمولا 1

شرحٌ لأبرز تغييرات قوانين الفورمولا واحد لموسم 2019

أحدث الأخبار

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا
فورمولا 1

هاميلتون على بُعد نقطتين من حظر المشاركة في أحد السباقات بعد عقوبتَيه في روسيا

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا
فورمولا 1

هاميلتون قيد التحقيق إثر إكماله تدرّبًا على الانطلاقة قُبيل سباق روسيا

تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة روسيا الكبرى 2020

"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو
فورمولا 1

"فيا" تضيّق قوانين منصّة التتويج بعد احتجاج هاميلتون في موجيللو

ألبون ولاتيفي يتراجعان على شبكة الانطلاق في روسيا إثر تغييرهما لعلبة التروس
فورمولا 1

ألبون ولاتيفي يتراجعان على شبكة الانطلاق في روسيا إثر تغييرهما لعلبة التروس

أحدث ملفات الفيديو

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات 08:49
فورمولا 1

مسيرة جورجيو بيولا المذهلة في عالم سباقات السيارات

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي 04:26
فورمولا 1

تقديم رئيس الفورمولا واحد الجديد: ستيفانو دومينيكالي

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟ 06:01
فورمولا 1

لماذا تمّ منع الأجنحة المرنة في الفورمولا واحد؟

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر 01:33
فورمولا 1

أحد أروع سباقات هاميلتون: سيلفرستون 2008 مع المطر

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى 03:13
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة روسيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.