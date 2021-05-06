هاميلتون: على منتقدي بوتاس أن يتركوه وشأنه

يدافع بوتاس وهاميلتون سويًا عن ألوان مرسيدس منذ بداية موسم 2017، حيث فازا ببطولة الصانعين في كل موسم من الأربعة الماضية.

وقد حل بوتاس وصيفًا في ترتيب البطولة في موسمَي 2019 و2020، لكنه عانى من أجل مُجاراة أداء زميله خلال المرحلة الأولى من الموسم الحالي.

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حيث سجّل هاميلتون الفوز بسباقين ويتصدر ترتيب السائقين، لكن بوتاس لم يتمكن من إكمال أي سباق في مركز أفضل من الثالث، إذ يتأخّر بفارق 37 نقطة خلف زميله.

وقد فنّد بوتاس شائعات استبداله بناشئ مرسيدس جورج راسل في وسط هذا الموسم خلال حواره ضمن المؤتمر الصحفي في إسبانيا اليوم الخميس، واصفًا إياهًا "بمحض ترهات".

وأبدى هاميلتون دعمه لبوتاس عند سؤاله إذا ما ستحظى مرسيدس بتشكيلة سائقين أقوى العام المُقبل عبر تعويض الفنلندي براسل، إذ يشعر بأنّ بوتاس يستحق بأن يأخذ استراحة من بعض الانتقادات التي يواجهها.

فقال: "من خلال ما اختبرته، ومن العلاقة بالطبّع التي تجمعني بفالتيري، أعتقد بأنه كان زميلًا رائعًا كما قلت دومًا".

وأضاف: "لو سأكون صريحًا، فأنا أرى بأن لدينا أفضل تشكيلة سائقين على الساحة حاليًا، فيما يتعلق بالأداء المقدم وكذلك التوازن داخل الفريق، والمعرفة العامة كذلك حول دفع سيارتنا إلى الأمام".

وتابع: "انظروا، في مرحلة ما سيكون هنالك تحوّلٌ، سيتغيّر الوضع. أنا لن أبقى هنا إلى الأبد، وكذلك فالتيري، ولكن الآن، أعتقد بأننا قدمنا ما هو مطلوب مرة تلو الأخرى على مدار الأعوام، ونواصل فعل ذلك".

وأكمل: "فالتيري تأهّل لتوّه على قطب الانطلاق الأول في السباق الأخير، ونحن ما نزال في السباق الرابع من الموسم، حيث أرى بأن على الناس تركه وشأنه ليركّز على القيام بوظيفته".

جديرٌ بالذكر أنّ عقد هاميلتون وبوتاس سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بينما سيكون راسل حرًا كذلك بعد انتهاء عقده مع ويليامز.