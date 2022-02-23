هاميلتون: على الفورمولا واحد ضمان "حيادية" الحكام

بات حكام البطولة تحت الضوء بسبب الأحداث الدرامية المتصاعدة والتي بلغت ذروتها في سباق أبوظبي الختامي، حيث أدت في نهاية المطاف إلى إدخال تغييرات على هيكلية إدارة سباقات الفورمولا واحد ككل.

وتم استبدال مدير السباقات مايكل ماسي بمديرين اثنين جديدين سيتشاركان هذا الدور. وسيتم تقديم الدعم الكامل لهما عبر غرفة مراقبة افتراضية ومساعدة استشارية طوال هذا الموسم.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تلك الخطوات، أشار بطل العالم سبع مرات إلى ضرورة عدم تحيز الحكام.

فقال: "علينا ضمان عدم تحيز الحكام كذلك".

وأكمل: "سائقو السباقات، بعضهم أصدقاء مقرّبون جداً جداً من بعض الأشخاص. والبعض يسافر ليزور بعض الأشخاص وبالتالي قد يكون هناك بعض التحيز".

واسترسل: "أنا فقط أقول أننا بحاجة إلى أشخاص محايدين تماماً عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات".

بعد سباق روسيا الموسم المنصرم، صرّح فرناندو ألونسو سائق ألبين بأن هناك "قوانين مختلفة لسائقين مختلفين"، وأنه كان من المثير للاهتمام "علاقة جنسية السائق بالعقوبة التي يتلقاها".

وهذه التصريحات لم تلقَ ارتياحاً لدى ماسي مدير السباقات السابق، الذي ردّ بأنّ "القوانين تطبق على الجميع".

من جهته، أشار هاميلتون إلى ضرورة وجود تنوّع أكبر بين حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا". ضمن كل سباق، هناك أربعة أشخاص يعملون مع إدارة السباق من أجل الحُكم على الحوادث وتقرير العقوبات.

فقال: "أريدُ رؤية بعض السيدات ضمن غرفة الحكام".

وأكمل: "لا أعتقد أنه لدينا ما يكفي، أعتقد أن العام الماضي لم تكن هناك إلا سيدة أو سيدتان. أعتقد أنه سيكون من الرائع وجود رجل وسيدة بدور مُديرَي السباقات".

وتابع: "أعتقد أنها طريقة رائعة للترويج للتنوّع كذلك!".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، وضمن تعليقه على تغييرات القوانين، أوضح سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه "من الطبيعي بعض الشيء للرياضة" أن تحظى ببعضٍ من عدم الوضوح الكامل، لكن هناك ضرورة للثبات في طريقة تطبيق القوانين قدر الإمكان.

فقال: "المسألة ليست مثل كرة القدم التي تعتبر قوانينها واضحة بشكل أكبر بكثير".

وتابع: "هنا، لكل حادثة ظروف مختلفة ومن الصعب جداً على الحكام اتخاذ القرارات".

وأردف: "من المهم تواجد الثبات في تطبيق القوانين عبر ثباتٍ في الحكام أنفسهم، أي تواجد نفس الأشخاص".

واسترسل: "علينا كذلك دعم مدير السباق الجديد. المسألة تستغرق بعض الوقت وهذه هي طبيعة الرياضة وسيكون هناك جدل على الدوام. هذه ليست رياضة واضحة تماماً مثل غيرها".

واختتم: "لذا، حتى بيننا نحن السائقين، ليس هناك ثبات أو آراء موحدة. تلك ليست مهمة سهلة، لكن علينا إيجاد مستوى من الثبات".