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هاميلتون علم أنّ لدى مرسيدس تحديثات للسباقات المقبلة

قال البريطاني لويس هاميلتون أنّه علم أنّ لدى مرسيدس تحديثات مُخطّط لها لسيارتها "دبليو12" في الفورمولا واحد في السباقات المقبلة بالرغم من قرار الفريق وقف المزيد من التطويرات.

هاميلتون علم أنّ لدى مرسيدس تحديثات للسباقات المقبلة

على إثر هزيمته على يد ماكس فيرشتابن ضمن جائزة ستيريا الكبرى الأحد الماضي، قال هاميلتون أنّ مرسيدس "تحتاج لبعض التحديثات" بعد أن اعتبر "أنّه من المستحيل" مجاراة سائق ريد بُل.

وشهد ذلك الفوز تعزيز فيرشتابن لصدارته للترتيب العام أمام هاميلتون لتصل إلى 18 نقطة، في حين فازت ريد بُل بجميع السباقات الأربعة الأخيرة.

وكشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد السباق أنّ الحظيرة الألمانيّة أوقفت برنامج تطوير سيارة 2021 من أجل نقل الموارد لموسم 2022، لكنّ جايمس أليسون المدير التقنيّ للفريق أوضح أنّ هناك تحديثات يتمّ تجهيزها ستصل لاحقًا إلى السيارة.

وقال أليسون: "لدينا عددٌ معقولٌ من المكوّنات التي ستجعل سيارتنا أسرع في السباقات المقبلة، لنأمل أن تكون كافية".

وعندما سُئل عن تعليقات أليسون قبل السباق الثاني في النمسا نهاية الأسبوع الجاري، اعترف هاميلتون بأنّه علم أنّ هناك بعض التحديثات القادمة، لكنّه طالب مرسيدس مجدّدًا بمواصلة الضغط لاستخراج المزيد من الأداء من السيارة.

وقال حيال ذلك: "علمت أنّ لدينا بعض التحديثات القادمة. لكنّ الجميع يعمل بأقصى طاقته في نهاية المطاف".

وأكمل: "نتعلّم المزيد حول السيارة، نتباحث في ما نحتاج للضغط فيه أكثر لاستخراج المزيد من الأداء، ولديّ ثقة كاملة في الفريق في قدرتنا على فعل ذلك مع الوقت".

وفشل هاميلتون في الفوز بأيّ سباقٍ من السباقات الأربعة الأخيرة، وهي سلسلة السباقات الأطول له من دون انتصارٍ منذ 2017-2018 عندما أكمل ستّة سباقات متتالية من دون الصعود إلى أعلى عتبات منصّة التتويج.

وعلى صعيد فارق النقاط فقد أشار هاميلتون إلى أنّ الموسم لا يزال طويلًا، إذ قال: "من الواضح أنّهم قاموا بعملٍ رائع في هذه السباقات الأربعة الأخيرة".

وأضاف: "كان سباقًا صعبًا للغاية علينا في موناكو، ومن الواضح أنّه كان كارثيًا، والأمر ذاته في باكو".

وأكمل: "كان الوضع أفضل في فرنسا ونهاية الأسبوع الماضي، لكنّهم حقّقوا خطوة إلى الأمام. لذا سنعمل بجهدٍ لرؤية إن كان بوسعنا تقليص الفارق".

وأردف: "لم نصل بعد إلى منتصف الموسم. لذا لا أزال أسعى وراء اللقب".

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غاسلي تفاجأ من عدم التحقيق مع لوكلير لتسببه بحادثتهما في سباق ستيريا

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