هاميلتون: علاقة الزمالة مع بوتاس "أفضل من أي وقت مضى"

يقود هاميلتون وبوتاس معاً تحت لواء مرسيدس منذ بداية موسم 2017، حيث أحرزت السهام الفضية أربعة ألقاب منذ ذلك الحين، وحقق هاميلتون لقب بطولة السائقين في جميع تلك المواسم.

وتقيّم مرسيدس حالياً خياراتها حيال الإبقاء على بوتاس كزميل لبطل العالم سبع مرات، أو استبداله بالبريطاني اليافع جورج راسل الذي يقود حالياً مع فريق ويليامز.

وكان هاميلتون قد أثنى بشدة على زميله بوتاس، مصرحاً شهر يونيو/حزيران الماضي أنه لا يرى ضرورة لتغيير التشكيلة في 2022.

من جهته، كان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد كشف أن القرار سيتخذ خلال العطلة الصيفية. وبينما لم يتم الإعلان عن أي شيء بعد، إلا أن راسل وبوتاس أبقيا على تحفظهما إزاء هذه المسألة، ولم يُدليا بأي تعليق.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد تكلم مع وولف حيال هذا الأمر، أو إن كانت له علاقة بذلك، ردّ هاميلتون بأن الفريق يتناقش بشكل طبيعي بخصوص خطط العمل، لكنه يدعم قرار مرسيدس النهائي في هذه المسألة.

فقال: "من الواضح أنني تكلمتُ في الماضي عن شعوري تجاه بوتاس، وعلاقتنا قريبة بشكل مذهل للغاية".

وأكمل: "أعتقد أن زمالتَنا الآن أفضل من أي وقت مضى".

وتابع: "توتو قائد رائع، وكما قلت في السابق، نحن على تواصل مستمر. بالطبع، نتكلم في هذه الأمور".

واسترسل: "ذلك طبيعي، فنحن جميعنا ضمن الفريق نفسه، نودّ الأفضل للفريق، ونودّ الفوز بالمزيد من الألقاب. لذا نحن نخوض النقاشات".

واستكمل: "في نهاية المطاف، الأمر يعود له وإلى مجلس الإدارة في مرسيدس لاتخاذ القرار. أنا جزء من الفريق وسأدعم القرار مهما كان، بطبيعة الحال".

واستطرد: "لكن نعم، في هذه المرحلة الحالية أنا أحاول توجيه كامل طاقتي نحو تقديم أفضل ما يمكن هذا الموسم".

ويتجه هاميلتون لخوض النصف الثاني من الموسم وهو يتصدر الترتيب العام أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، بفارق ثماني نقاط فقط، حيث يحاول تحقيق لقبه الثامن في الفئة الملكة، وكسر الرقم القياسي.

وكان البريطاني يتأخر خلف فيرشتابن بفارق 32 نقطة بعد جائزة النمسا الكبرى، لكن الأمور انقلبت لصالحه بعد الفوز في سيلفرستون والإنهاء ثانياً في المجر.

حيث قال: "لقد رفعنا من مستوانا بكل تأكيد".

وتابع: "كذلك الأمر خلال العطلة الصيفية، لناحية دراسة وتحليل النصف الأول والاتجاه الذي نسلكه. ليس لدي أي شك بأننا سنقوم بخطوة أخرى إلى الأمام".

واختتم: "كل هذا كان أمراً إيجابياً بالفعل".