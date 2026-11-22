فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هاميلتون: عقوبة لاس فيغاس "قاسية للغاية" بعدما أفلتت منه فرصة الصعود إلى منصة التتويج

قال سائق فيراري إنه كان قادرًا على إنهاء السباق على منصة التتويج، رغم العقوبة الزمنية البالغة 10 ثوانٍ وقيام زميله شارل لوكلير بإدارته حول نفسه.

أليكس هارينغتون

منشور: 22-11-2026

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موتورسبورت ريد زُون



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يرى لويس هاميلتون أن العقوبة الزمنية البالغة 10 ثوانٍ التي فُرضت عليه خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى كانت "قاسية للغاية"، بعدما أفلتت منه فرصة الصعود إلى منصة التتويج خلال سباق فوضوي.

وانطلق هاميلتون من المركز الحادي عشر بعدما خرجت سيارتا فيراري من القسم الثاني للتصفيات. وتمكن من التقدم سريعًا في الترتيب، لكنه تلقى عقوبة بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية عند منعطف التتابع بين المنعطفين السابع والثامن، خلال صراعه مع لاندو نوريس سائق مكلارين.

ثم خسر المزيد من المراكز التي استعادها عندما تسبب زميله شارل لوكلير في دوران سيارته خلال صراعهما على المركز السادس، ليتراجع إلى المركز العاشر. وتمكن هاميلتون من التعافي وإنهاء السباق سابعًا، بينما تلقى لوكلير عقوبة وأنهى المنافسة في المركز العاشر.

وقال هاميلتون لقناة سكاي سبورتس: "كنا نعلم أننا نواجه تحديات هائلة خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. لكننا لم ندرك أن هناك مثل هذه القيود على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة".

وتابع: "كانت التصفيات صعبة بالطبع، لكنني شعرت بحالة رائعة خلال السباق، وكنت أتقدم بشكل جيد للغاية".

ولم يُخفِ هاميلتون موقفه من العقوبة، وقال: "ثم إن تفادي الاصطدام بإحدى سيارتي مكلارين كلّفني عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ، والتي أعتقد أنها كانت قاسية للغاية، وكان ذلك محبطًا. لكنني استعدت تركيزي وواصلت المطاردة، وتمكنت من العودة إلى دائرة المنافسة".

وأكمل: "ثم تعرضت لانتكاسة أخرى مجددًا. لكنني لم أستسلم أبدًا، وواصلت محاولة تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. وأعتقد حقًا أننا كنا قادرين على الصعود إلى منصة التتويج اليوم".

كما لم يُخفِ هاميلتون مشاعره خلال السباق. ففي رسالة لم تُبث عبر النقل التلفزيوني العالمي، ألمح إلى عقوبة الثواني الخمس التي فُرضت على لوكلير بسبب تجاوز مشابه خارج الحلبة في المكسيك، قائلًا: "لقد منحوني 10 ثوانٍ بسبب تفادي حادث".

واتفق مدير فريق فيراري فريد فاسور مع هاميلتون على أن العقوبة كانت قاسية أكثر من اللازم، قائلًا: "بصراحة، تفاجأت بالعقوبة البالغة 10 ثوانٍ".

ولم يرغب هاميلتون في الخوض في تفاصيل الاصطدام مع لوكلير، مكتفيًا بالقول إن ذلك "أمر ينبغي أن تتحدثوا بشأنه مع فيراري".

وعندما سُئل عما إذا كان الوقت قد حان لوضع قواعد واضحة للتعامل بين سائقي فيراري بعد ما حدث في المكسيك، أجاب: "لقد فعلت كل ما بوسعي، وقلت كل ما لديّ وأكثر من ذلك. كل ما يمكنني فعله هو الحضور إلى الحلبة وتقديم كل ما لديّ، وآمل أن يتمكنوا في نهاية المطاف من حل الأمر خلف الكواليس".

وتضع هذه النتيجة هاميلتون في المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين برصيد 267 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على جورج راسل ولاندو نوريس، مع تبقي سباقين على نهاية الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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