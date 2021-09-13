تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا التالي / حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

قال لويس هاميلتون أنّ العقوبة التي تلقاها ماكس فيرشتابن إثر تسببه بحادثتهما في سباق جائزة إيطاليا الكبرى تؤسس "سابقة مهمة" لحماية سلامة سائقي الفورمولا واحد في المستقبل.

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

حصل فيرشتابن على عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله للسباق المُقبل في روسيا، وذلك بعدما قررت "فيا" أنّه من يتحمل المسؤولية في الحادثة التي جمعته بهاميلتون على حلبة مونزا.

وكان المتنافسان على اللقب ضمن معركة جنبًا إلى جنب خلال المنعطف المزدوج الأول عندما ارتفعت سيارة فيرشتابن في الهواء - بينما كان يحاول الحفاظ على خط تسابقه من الجهة الخارجية - بعد مروره على الحفف الجانبية وسقطت على سيارة هاميلتون.

اقرأ أيضاً:

وقد رأى المراقبون أنّه وبسبب أن الهولندي لم يكن في أية مرحلة من تلك الواقعة جنبًا إلى جنب بشكل كامل من هاميلتون، فلم يكن لديه حق استحقاق المنعطف وكان عليه التراجع.

وقد رحّب هاميلتون بقرار المراقبين، والذي يعتقد بأنّه وفّر معيارًا واضحًا حول ما ينبغي للسائقين منحه عندما يتعلق الأمر بالمنافسة بقوة على المراكز.

فقال: "أنا فخور جدًا بالمراقبين. أعتقد أنني بحاجة لبعض الوقت للتفكير في الأمر، لكنني أرى بأنّ ذلك القرار يؤسس لسابقة ومعيار".

وأضاف: "أرى أنها سابقة مهمة بالمُضي قُدمًا من أجل سلامة السائقين، بأن هنالك أحكام صارمة حاضرة".

هذا واعترف هاميلتون أنه ومع تفادي بعض السائقين لعقوبات في حوادث مثيرة للجدل في الماضي، فلم يكن هنالك ما يُنحيهم عن تكرار تلك التصرفات.

حيث قال: "هذا سيتواصل حتى نتعلّم من السيناريوهات التي نراها على الحلبة، وأنا ليس لديّ تاريخ من مثل هذه الحوادث. في النهاية، وعندما تهرب بأفعال كهذه، يكون من السهل أن تواصل القيام بها في المستقبل".

اقرأ أيضاً:

لكنّ هاميلتون أشار إلى أنّ وجود قواعد سلوكية لائقة، مع قوانين واضحة حول ما يُسمح وما لا يُسمح بفعله عند المنافسة على منعطف، ستساعد كثيرًا.

فقال: "عندما يكون لدينا الخط الداخلي، كل سائق في الماضي أو الحاضر، سيحاول الحفاظ على موقعه. هنالك قاعدة معروفة بأنّ السائق الذي في الأمام، يستحق المنعطف. وفي النهاية على السائق أن يتصرف وفق ذلك".

واختتم: "علينا النظر بالتأكيد في تلك المسألة وأن نضمن أن يتمّ اتّخاذ القرارات الصحيحة. فلا أحد يريد رؤية سائق يتعرض لإصابة، وإذا ما كان بوسعنا وضع بروتوكولات أفضل، ربما سنتمكن حينها من تفادي مثل هذه الأمور في المستقبل".

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

المقال السابق

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

المقال التالي

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

1 س
2
فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

1 س
3
فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

18 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا

18 س
5
فورمولا 1

هاميلتون "تفاجأ" من فيرشتابن الذي لم يتحقق من أنه بخير بعد حادثتهما في مونزا

17 س
أحدث الأخبار
حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا
فورمولا 1

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"
فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

1 س
مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا
فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

1 س
سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا
فورمولا 1

سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا

2 س
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى

3 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في روسيا إثر حادثته مع هاميلتون في مونزا

هاميلتون "تفاجأ" من فيرشتابن الذي لم يتحقق من أنه بخير بعد حادثتهما في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "تفاجأ" من فيرشتابن الذي لم يتحقق من أنه بخير بعد حادثتهما في مونزا

سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن

ماركيز: بانيايا كان مثل دوفيزيوزو في معركة سباق أراغون
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: بانيايا كان مثل دوفيزيوزو في معركة سباق أراغون

أحدث الأخبار

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

حادثة هاميلتون وفيرشتابن أثنت نوريس عن محاولة انتزاع الفوز من ريكاردو في مونزا

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.