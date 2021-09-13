هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

حصل فيرشتابن على عقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله للسباق المُقبل في روسيا، وذلك بعدما قررت "فيا" أنّه من يتحمل المسؤولية في الحادثة التي جمعته بهاميلتون على حلبة مونزا.

وكان المتنافسان على اللقب ضمن معركة جنبًا إلى جنب خلال المنعطف المزدوج الأول عندما ارتفعت سيارة فيرشتابن في الهواء - بينما كان يحاول الحفاظ على خط تسابقه من الجهة الخارجية - بعد مروره على الحفف الجانبية وسقطت على سيارة هاميلتون.

وقد رأى المراقبون أنّه وبسبب أن الهولندي لم يكن في أية مرحلة من تلك الواقعة جنبًا إلى جنب بشكل كامل من هاميلتون، فلم يكن لديه حق استحقاق المنعطف وكان عليه التراجع.

وقد رحّب هاميلتون بقرار المراقبين، والذي يعتقد بأنّه وفّر معيارًا واضحًا حول ما ينبغي للسائقين منحه عندما يتعلق الأمر بالمنافسة بقوة على المراكز.

فقال: "أنا فخور جدًا بالمراقبين. أعتقد أنني بحاجة لبعض الوقت للتفكير في الأمر، لكنني أرى بأنّ ذلك القرار يؤسس لسابقة ومعيار".

وأضاف: "أرى أنها سابقة مهمة بالمُضي قُدمًا من أجل سلامة السائقين، بأن هنالك أحكام صارمة حاضرة".

هذا واعترف هاميلتون أنه ومع تفادي بعض السائقين لعقوبات في حوادث مثيرة للجدل في الماضي، فلم يكن هنالك ما يُنحيهم عن تكرار تلك التصرفات.

حيث قال: "هذا سيتواصل حتى نتعلّم من السيناريوهات التي نراها على الحلبة، وأنا ليس لديّ تاريخ من مثل هذه الحوادث. في النهاية، وعندما تهرب بأفعال كهذه، يكون من السهل أن تواصل القيام بها في المستقبل".

لكنّ هاميلتون أشار إلى أنّ وجود قواعد سلوكية لائقة، مع قوانين واضحة حول ما يُسمح وما لا يُسمح بفعله عند المنافسة على منعطف، ستساعد كثيرًا.

فقال: "عندما يكون لدينا الخط الداخلي، كل سائق في الماضي أو الحاضر، سيحاول الحفاظ على موقعه. هنالك قاعدة معروفة بأنّ السائق الذي في الأمام، يستحق المنعطف. وفي النهاية على السائق أن يتصرف وفق ذلك".

واختتم: "علينا النظر بالتأكيد في تلك المسألة وأن نضمن أن يتمّ اتّخاذ القرارات الصحيحة. فلا أحد يريد رؤية سائق يتعرض لإصابة، وإذا ما كان بوسعنا وضع بروتوكولات أفضل، ربما سنتمكن حينها من تفادي مثل هذه الأمور في المستقبل".