هاميلتون: عقدٌ جديد مع مرسيدس مجرد شكليات "على الأغلب"

يخوض بطل العالم ستّ مرات حالياً في موسمه الأخير ضمن عقده مع فريقه مرسيدس، لكنه صرّح مرات عديدة أنه لا ينوي مغادرة الفريق.

ويعتبر هاميلتون من بين قلةٍ لم يؤكدوا بعد خططهم للموسم المقبل، لكنه أفصح سابقاً أنه غير مستعجل لإكمال عقده وسط الجائحة العالمية التي تعصف بالكوكب حالياً.

وحين سُئِل يوم الخميس عن أية تحديثات حيال العقد، أوضح هاميلتون أنه ومع مرسيدس "لم يتكلما كثيراً بخصوص هذا الموضوع".

وأكمل: "هل الأمر مجرد شكليات؟ لا أدري، ربما، على الأغلب".

وأردف: "في مرحلة ما، أعتقد أنه علينا بدء المحادثات في مرحلة ما. لكن ذلك لا يحتل الأولوية حالياً".

وتابع: "إكمال المهمة هذا الموسم، بالنسبة لي شخصياً، يحتل الأولوية. تركيزي ينحصر على هذه المهمة حالياً".

ويسير هاميلتون على طريق معادلة رقم مايكل شوماخر القياسي بعدد الألقاب في الفورمولا واحد والبالغ سبعة. بينما يتصدر الترتيب العام بفارق 69 نقطة أمام زميله في الفريق فالتيري بوتاس مع بقاء ستة سباقات حتى نهاية الموسم.

كما بات يمتلك الرقم القياسي بعدد الانتصارات والبالغ 91 مناصفة مع مايكل شوماخر، بعد فوزه بسباق نوربورغرينغ.

ويمتلك هاميلتون عقداً مع مرسيدس امتدّ لثلاث سنوات، لكنه كشف عن عدة عوامل تلعب دوراً في طول العقد الجديد، من بينها الجائحة العالمية والضغوط المالية التي تواجهها الشركات حول العالم حالياً.

حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كما قلت، لم أتخذ قراري بعد. أعتقد أنه وعندما نبدأ المفاوضات، فإن مدة العقد تكون عادة ثلاثة مواسم، لكن الأوقات الحالية بالطبع مختلفة بالفعل".

وأردف: "هل أود المواصلة لثلاثة مواسم، هذا هو السؤال. هناك الكثير والكثير من الأسئلة بحاجة لإجابة، خاصة مع اقترابنا من حقبة جديدة في 2022. إنها فكرة تثير اهتمامي حيال ما يمكن أن يحصل مع السيارات الجديدة وغيرها".

وتابع: "أعتقد أنه لو نظرنا إلى المدى القريب، يمكن القول أن الشركات تعاني حالياً. وبالرغم من أن مرسيدس في موقع أفضل، لكن الجميع تأثر بما حصل هذا العام".

واسترسل: "لكن لو نظرنا إلى المستقبل، لوجدناه مشرقاً. أعتقد أنه ستكون هناك بعض التغييرات. أعتقد أن أولا (كالينوس) يمتلك خطة جديدة لمستقبل مرسيدس فيما يتعلق بالاستدامة، والسعي نحو المحركات الكهربائية، والأمر نفسه مع ’إيه أم جي’. أعتقد أن المستقبل مشرق".

واستطرد: "هناك أمور متعددة بحاجة للبحث، لكنني أعتقد أنني أستحق موقعي الحالي الذي يمكنني من البقاء لفترة أطول".

واختتم: "سنرى مع الوقت. لا يمكنني الكلام كثيراً في الوقت الراهن. آمل أن نسمع أموراً جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة".