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هاميلتون عانى من "صداع حاد" بسبب مطبّات حلبة أوستن

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هاميلتون عانى من "صداع حاد" بسبب مطبّات حلبة أوستن
02-11-2019

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أنّه "في حالة مروّعة" بعد التجارب الحرّة الأولى من جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا واحد على حلبة الأمريكيّة، كون المطبّات الكثيرة تسبّبت في معاناته "من صداعٍ حاد".

يحتاج هاميلتون للحلول في المركز الثامن أو أفضل من أجل تأمين بطولته السادسة في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع، حيث حصل على بداية قويّة من خلال تقديمه الوتيرة الأسرع في تجارب الجمعة.

لكنّ البريطاني كشف عن معاناته من أوقاتٍ صعبة في الحصّة الأولى كون كثرة المطبّات تركته غير مرتاح.

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وقال هاميلتون: "لم أكن في حالة جيّدة بعد الحصّة الأولى، هذه أكثر حلبة مليئة بالمطبّات وبفارقٍ شاسع. عانيت من صداع حاد".

وأضاف: "وكي يفهم المتابعون ما نقصده عندما نتحدّث عن المطبّات، فإنّ الأخيرة ليست مسألة سيّئة جدًا في بعض الأماكن كونها تضفي طابعًا خاصًا على حلبة ما، لذا لست مناصرًا للحلبات السلسة بالكامل. لكنّ هذه الحلبة تتضمّن مطبّات ضخمة".

ثمّ تابع: "والمشكلة بالنسبة لي ولنا هي أنّه ليس لدينا حركة نظام تعليق كافية. جسمك على الأرض وعمودك الفقريّ يمتصّان كلّ ذلك".

وأردف: "لذا كنت في حالة مروّعة، عانيت من صداع حاد بعد التجارب الأولى واضطررت للاستلقاء قليلًا، لم يكن شعوري رائعًا".

وكان هاميلتون من بين عددٍ من السائقين الذين واجهوا مشاكل مع حدّة المطبّات في هذه النسخة من السباق، حيث اعتبر سيرجيو بيريز الوضع "غير مقبول"، بينما عبّر ماكس فيرشتابن عن قلقه من إمكانيّة المعاناة من آلام في الظهر نتيجة لذلك.

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بدوره اعتبر فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الآخر سطح الحلبة بمثابة مشكلة، معترفًا بأنّه "لم يسبق له اختبار حلبة بهكذا مطبّات".

وقال هاميلتون أنّه "لم يحظَ بشعورٍ بذات السوء" في التجارب الثانية التي تصدّرها، وذلك بعد أن أدخلت مرسيدس بعض التعديلات على سيارته "دبليو10".

لكنّ متصدّر البطولة لا يزال قلقًا ويسعى للحصول على سباقٍ مريحٍ أكثر، حيث اعترف بأنّ سيارتَي فيراري ظهرتا كما لو أنّهما قادرتان على التعامل بشكلٍ أفضل مع السطح.

وقال: "كان اليوم قاسيًا. لذا أنا متأكّدٌ من أنّ الحلبة ستُجري بعض التغييرات للمستقبل، لكن علينا القيادة فحسب، والجميع في ذات المركب".

وأضاف: "عندما تُشاهد لقطات الفيديو على السيارات، فيبدو أنّ فيراري تعبر بسلاسة، لا أعلم إن كان ارتفاع سيارتهم أعلى منّا أو أنّ لديهم نظام تعليق ألين، لست متأكّدًا".

واختتم حديثه بالقول بأنّ فريقه "سيعمل على ذلك"، قبل أن يقول مازحًا: "ربّما قد أضطرّ لوضع وسادة على مقعدي أو شيء ما".

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