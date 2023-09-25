هاميلتون: طلب مرسيدس بتقديم "دي آر أس" إلى راسل "لم يكن منطقياً"

كان الزميلان يحاولان التمسك بالمركز أمام سيارة فيراري التي يقودها كارلوس ساينز، خلال المراحل الأخيرة من سباق سوزوكا.

هاميلتون، الذي كان على إطارات أجدد، سُمح له بتجاوز زميله راسل (بعد تطبيق أوامر الفريق)، لكن طُلب منه مباشرة الإبطاء وإبقاء راسل خلفه ضمن مجال "دي آر أس" بهدف مساعدته على صدّ هجمات ساينز الذي امتلك وتيرة أسرع حينها.

ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من مناورة ساينز التكتيكية التي قام عبرها بمنح "دي آر أس" لسائق مكلارين، لاندو نوريس، خلفه وذلك لمساعدته في صدّ هجمات مرسيدس حينها.

حيث نجحت فكرته تلك، وفاز الإسباني بسباق سنغافورة أمام نوريس.

لكن هاميلتون شكّك في جدوى ذلك التكتيك، حيث شعر بأن هذا يمنعه من الابتعاد وبناء فارق كافٍ يحميه من هجمات ساينز الذي كان سيتجاوز راسل على أية حال. حيث يرى البريطاني أن ذلك كان تصرفاً خاطئاً تماماً.

فقال: "لا أعتقد أنها كانت فكرة جيدة على الإطلاق. حين تم اقتراحها عليّ، كنت أعلم أنهم فكروا بها بسبب ما حصل في السباق الماضي (مع ساينز)، لكنها لم تكن منطقية".

وأكمل: "كنت بحاجة للابتعاد قدر الإمكان. كنت أمتلك فارق ثانيتين تقريباً في الأمام، حين طُلب مني منح ’دي آر أس’ إلى جورج، بالتالي اضطريت لرفع قدمي عن الدواسة والإبطاء".

وتابع: "حصل على ’دي آر أس’ لكن تم تجاوزه رغم ذلك، وهذا ما كان ليحصل مع استراتيجية توقف واحد، بينما كنت أنا على استراتيجية توقفين".

وأضاف: "تجاوزه ساينز وبات قريباً مني، لذا لم يكن سيناريو مثالياً. بل صعّب كثيراً من مهمتي في اللفات الأخيرة. لكن كفريق أعتقد أنه يجب أن نكون مسرورين بالمركزين الخامس والسابع. لأنهما أفضل من السادس والسابع".

ويشعر هاميلتون أن الوضع برمته فيما يتعلق به وبزميله راسل، كان يمكن التعامل معه بشكل أفضل من قبل مرسيدس، لأنهما خسرا الوقت في منافسة بعضهما البعض خلال مرحلة محورية من عمر السباق.

فقال: "كان يجب تبديل المراكز بيننا في وقت أبكر، وكان يجب أن أتقدم للأمام بأقصى وتيرة ممكنة للحفاظ على الفارق بأكبر ما يمكن أمام فيراري".

وأكمل: "أعتقد أننا لو فعلنا لذلك، لحظي جورج بفرصة أفضل للتمسك بمركزه ربما، لكن ولأنه كان يحاول منافستي أضرّ بإطاراته وهذا برأيي عقّد من كل شيء".

واسترسل: "الحقيقة أننا لا ننافس بعضنا ضمن ترتيب بطولة المصنعين، وترتيبنا ضمن بطولة السائقين ليس مهماً".

واستكمل: "المهم هو إنهاء إحدى سيارتينا أمام فيراري لضمان الحفاظ على مركز الفريق ضمن بطولة المصنعين. كان يجب علينا اليوم العمل كفريق".

وتأتي هذه التعليقات بعد معركة أخرى بينهما في وقت مبكر من السباق، حيث بدا وكأن هاميلتون قد دفع زميله خارج المسار.

واعترف بطل العالم سبع مرات بأنه ربما كان قاسياً بعض الشيء على زميله لكنه لم يتخطَّ الحدود المنطقية، مشيراً إلى أن أداء السيارة تأثر قليلاً بالاحتكاك مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل في وقت سابق.

فقال: "كنت عدائياً بالتأكيد، لكنني أعتقد أنه كان مجرد تسابق جيد بيننا. بصراحة، ما كان يجب أن أكون في مثل ذلك الموقع".

وتابع: "لكنني أعتقد بأن السيارة تأثرت قليلاً لناحية الجانح الأمامي، ولم تكن مستقرة تماماً، لهذا كان من الصعب الانعطاف كما يجب ضمن ذلك المنعطف الضيق".

وأردف: "لكنها كانت معركة جيدة، عدائية قليلاً، لكنها كانت ضرورية للحصول على المركز".