هاميلتون: طرد دي فريز يكشف "الطريقة التي تعمل بها ريد بُل"

تمّ التخلي عن دي فريز من قبل هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات الأسبوع الماضي، وذلك بعد نصف موسم محبطٍ مع ألفا تاوري.

وسيقود دانيال ريكاردو بديلاً عنه بدءاً من جولة المجر.

وأشار هاميلتون - الذي عمل مع دي فريز حين كان سائقاً احتياطياً لدى مرسيدس في 2021 و2022 - بوضوح إلى أن التخلي عن الهولندي قبل العطلة الصيفية كان قراراً مبكراً للغاية.

حيث أجاب حين سُئِل إن كان التخلي عن دي فريز مبكراً للغاية: "نعم. لكن هكذا هي ريد بُل".

وحين سُئِل مجدداً إن كان ذلك القرار بسبب صعوبة الفورمولا واحد حالياً على الناشئين، ردّ هاميلتون: "يمكن القول أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها ريد بُل".

وبينما يشعر البريطاني بأن قرار ريد بُل صعب على دي فريز، لكنه عبّر عن ثقته بأن مسيرة بطل الفورمولا 2 والفورمولا إي السابق، لم تنتهِ على الإطلاق.

فقال: "لقد تفاجأت حقاً من ذلك القرار بحق نيك المسكين. إنه شاب موهوب، وشخص رائع كذلك".

وأكمل: "أعتقد أن المستقبل ما زال واعداً له، ستكون أمامه خيارات رائعة في المستقبل".

خروج دي فريز أفسح المجال أمام ريكاردو، وهذا خيار لم يفاجئ هاميلتون.

حيث قال: "لقد كان متواجداً طوال الموسم. خلال جميع اجتماعات السائقين".

وأكمل: "كان يتواجد ضمن الاجتماعات رغم أنه لم ينافس على المسار وذلك أمر نادر. لا نرى عادة سائقاً احتياطياً ضمن اجتماعات السائقين، لذا لم أتفاجأ بعودته".