هاميلتون: ضغط المنافسة على أول لقبٍ قد يؤثر على فيرشتابن

تعرض السائقان إلى حادثة مثيرة للجدل في مونزا، تسببت بانسحابهما من السباق، حيث أشار هاميلتون إلى أنّ أحد العوامل وراء الطريقة التي تسير بها معركتهما على اللقب هو فارق الخبرة الكبير بينهما.

وبينما يمتلك هاميلتون سبعة ألقاب في جعبته، ثلاثة منها شهدت خوضه منافسات مباشرة في مواجهة منافسيه، لكن فيرشتابن يسعى لتحقيق أول لقب له.

ويرى سائق مرسيدس أن هناك عوامل قد تؤثر على فيرشتابن وترهقه لبقية الموسم.

فقال: "من الواضح أنه لن يعترف بذلك، وأنني أقوم باستنتاجاتي الخاصة، لكنني أذكر شعور المنافسة على أول لقب، والضغط موجود بكل تأكيد".

وأكمل: "كان ذلك صعباً. كان مرهقاً. وتخوض في الكثير من المشاعر المتقلبة، ولم أكن أتعامل مع كل ذلك بالطريقة المثلى على الدوام. وهذا أمر متوقع".

وتابع: "هناك الكثير من الضغوطات: أنت تعمل ضمن فريق كبير. هناك الكثير من التوقعات والطموحات والضغط على كاهلك لأن الرغبة بالفوز كبيرة جداً. لذا أنا أتعاطف وأتفهم ذلك. لكنني أعلم كذلك أننا نتعلم من هذه التجارب".

بالمقابل، يرى هاميلتون أن الخبرة عامل أساسي ضمن المعارك المتقاربة كذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعرفة متى يجب التوقف عن مواصلة المنافسة ضمن المنعطف.

فقال: "علينا جميعنا التحلي بالذكاء ومعرفة أنه ستكون هناك أوقات قد لا تتمكن فيها من عبور المنعطف، لكن كل شيء يتعلق بضمان قدرتك على المواصلة للمنافسة في المنعطف التالي".

وتابع: "الخبرة تساعد على إيجاد ذلك التوازن، كما تعلمون لا يمكن الفوز بكل شيء في منعطف واحد".

واسترسل: "كما قلت، أتفهم وضع المنافسة على أول لقب، والتعطش الكبير. حيث تخوض ضمن الكثير من التجارب المتنوعة والمشاعر المتقلبة".

من جهة أخرى، أكد هاميلتون أنه لا توجد أية عواقب متعلقة بصحة عنقه بعد حادثة مونزا، عندما صعدت سيارة فيرشتابن واستقرت على "الطوق" في سيارة مرسيدس، ولامس إطار سيارة ريد بُل خوذة هاميلتون.

كما نفى البريطاني كذلك تعليقات هيلموت ماركو مستشار ريد بُل، بأنه كان يبالغ في إصابته بعد الحادثة.

فقال: "لا أستمع حقاً لما يقوله أولئك الأشخاص. من الطبيعي أن تشعر بعدم الراحة عندما تصعد سيارة فوق رأسك!".

وتابع: "كما قلت، شعرتُ بالتأكيد ببعض الألم بعض السباق، كما قلت أنني سأتحقق طبياً من ذلك".

وأردف: "عملتُ مع أنجيلا (كولين، مدربته البدنية) مباشرة بعد السباق وخلال السفر، وخضعتُ لفحوصات طبية في اليوم التالي. من ثم واصلتُ العمل على هذا الأمر احتياطاً من أي شيء قد يطرأ لاحقاً".

واختتم: "لم أقل أنني أموت! بالطبع، كنت أعي حقيقة أنه وخلال بضعة أجزاء من الثانية، قد يحدث أي شيء. شعرتُ بالامتنان لأنني لم أتعرض لإصابة كبيرة. ذلك بات من الماضي ونحن نسير قدماً".