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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

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هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"
من قبل:
09-08-2020

يشتبه لويس هاميلتون في أنّ ضغط الإطارات الأعلى تسبّب في جعلها كـ "البالونات" وهو ما ساهم في مشاكل الشروخ التي أضرّت بوتيرة مرسيدس خلال سباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى للفورمولا واحد.

مع تحقيق ماكس فيرشتابن لفوزٍ مفاجئ لصالح ريد بُل في سيلفرستون، ومواجهة مرسيدس لمشاكل للحفاظ على إطاراتها، قال هاميلتون أنّه لم يتوقّع أن يكون الوضع بالسوء الذي كان عليه.

ويشتبه هاميلتون في أنّ زيادة مستوى ضغط الإطارات نتيجة ثقوب الإسبوع الماضي قد يكون هو السبب، حيث قال البريطاني الذي حلّ ثانيًا: "لا أعلم السبب في الوقت الحاضر، لكنّني متأكّدٌ من أنّ الفريق يعمل بأقصى طاقته، كوننا لمم نواجه ذلك مسبقًا".

وأكمل: "أتخيّل أنّ السبب البديهيّ الأرجح يعود إلى معاناة بيريللي على صعيد ثقوب الإطارات الأسبوع الماضي. قاموا ببساطة بزيادة ضغط الإطارات مرارًا. كانت الإطارات كالبالونات، وقد بلغنا مستوى الضغط الأعلى على الإطلاق على حلبة مثل هذه".

وأردف: "لن أكون متفاجئًا إن كان ذلك هو السبب بالنسبة إلينا، لكنّني لا أعلم إن كان الجميع قد عانى من الشروخ مثلنا، سننظر في ذلك".

وقال هاميلتون أنّه كان سعيدًا بالحلول ثانيًا بعد السباق الصعب الذي شعر فيه بأنّه يقود على نصف إطار في بعض المراحل.

وقال: "بالتأكيد لم نتوقّع مواجهة الشروخ بذلك القدر الذي واجهناه. لكنّني ممتنٌ بالتقدّم وإكمال سباقي بتلك الطريقة".

وأضاف: "أعتقد بأنّني واجهت شروخًا في النهاية كوني ضغطت بقوّة للحاق بالشباب".

وأكمل: "بالنسبة للفترة الثانية فقد كنت أحافظ على الإطارات بشكلٍ لا يُصدّق. لكنّ ذلك لم يُحدث أيّ فرق في الشرخ".

واختتم بالقول: "كنت أقود على نصف إطار في النهاية. إن نظرت في المرآة فستُشاهد نصف إطار والنصف الآخر مهترئ. لكن بالطبع كنت متوتّرًا حيال إمكانيّة انفجاره أو حدوث خطبٍ ما".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
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الكاتب مروان الوافي

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