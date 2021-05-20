هاميلتون: صيغة جائزة موناكو الكبرى بحاجة إلى تغيير

لطالما عُرفت موناكو بصعوبة التجاوزات، لكن السيارات الحالية الأكبر والأعرض التي باتت تستعمل منذ 2017، فاقمت من هذه المشكلة.

وتتجه الفورمولا واحد إلى موناكو للمرة الأولى منذ عامين، بينما تم اعتماد صيغة السباقات القصيرة لثلاث جولات لاحقاً في سيلفرستون، مونزا وإنترلاغوس، لكن صيغة موناكو ما زالت من دون تغيير.

وأوضح هاميلتون أن السيارات الأعرض الآن باتت تعني غياب أية فرصة على الإطلاق للتجاوز في السباق.

فقال: "لطالما كان هذا هو الحال منذ فترة من الزمن، وبرأيي يجب تغيير ذلك".

وأكمل: "هذه هي الصيغة نفسها منذ سنوات. وهذه الحلبة هي الأفضل. إنها المكان الأجمل الذي نتواجد فيه طوال الموسم".

وتابع: "لكن كما تعلمون، ليست تلك بالأخبار الجيدة للجمهور. إنه سباق بتوقف وحيد. وضمن أكثر الحلبات صعوبة في التجاوزات، تعتبر موناكو الأصعب من دون منازع".

واسترسل: "من غير المتوقع على الإطلاق أن تحظى بفرصة للتجاوز. لذا لا أعتقد أن المتابعين سيستمتعون بذلك".

واستطرد: "لا أعلم ما هو الحل. لكنني آمل أن نحظى بسباقات حماسية هنا مستقبلاً من أجل الجمهور والمتابعين".

أحرز هاميلتون الفوز ثلاث مرات في موناكو، من بينها آخر جولة أقيمت على الحلبة في 2019.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الجيل الحالي من السيارات يقلص من متعة القيادة على الحلبة، أجاب هاميلتون: "مجرد القيادة على المسار، النفق حتى الكازينو، التجربة بأكملها ما زالت رائعة، وذلك أمر لن يتغير مطلقاً".

وأكمل: "إحساس الفوز هنا لن يتغير أبداً. كل عام يعتبر مميزاً وخاصاً، إن كنت محظوظاً بما يكفي لتنال هذه الفرصة".

وتابع: "لكن كسائق سباقات، هناك الكثير من الحلبات التي نتنافس عليها تمنح فرص التجاوز وذلك ما يرفع حماسة الجمهور".

واختتم: "يوم الأحد سنرى قطاراً من السيارات المتتالية، والمتابعون يدركون بالفعل ذلك. لكن، سيكون من الممتع أن نشاهد السباق".