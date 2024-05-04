هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"

خاض بطل العالم سبع مرّات وسائق هاس عدّة معارك حامية على المركز الثامن في السباق القصير.

وتلقى ماغنوسن عقوبة لقاء قطعه المنعطف المزدوج في اللفّة الأولى، ومن ثمّ احتكّا على المسار لاحقًا قبل أن يخرجا معًا عن المسار مرّة أخرى.

وقال هاميلتون لقناة "سكاي": أعني أنّه كان صادقًا. أعتقد بأنّ ذلك رائع. حظينا بسباقٍ جيّد. كنت على الحافة في بعض المناطق، لكنّ ذلك ما أعشقه. أعشق التسابق الحاد".

وأضاف: "لذا بالنسبة لي لم يكن ذلك محبطًا أو أيّ شيء. ذلك ما تفعله للعمل كفريق. ذلك شجاعٌ للغاية".

وكان ماغنوسن قد تمّ استدعاؤه من قبل المراقبين لقاء ما يُشتبه في أنّه سلوكٌ غير رياضي.

من جانبه شعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ افتقار السهام الفضيّة للوتيرة حول حلبة ميامي يعود إلى ضعف سرعتها القصوى على الخطوط المستقيمة.

وقال: "أعتقد بأنّه بالنسبة للعقوبة لقاء الإسراع في خطّ الحظائر، فإنّ هذه الأخطاء تحدث".

وأردف: "أعتقد بأنّ وتيرة السيارة لم تكن سيّئة للغاية اليوم. كنّا قادرين على رؤية أنّه على صعيد الإعدادات، فإنّنا نحتاج لتغيير وجهتها للتجارب التأهيليّة".