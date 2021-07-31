هاميلتون: صافرات الاستهجان في المجر أشعلت حماستي لتحقيق قطب الانطلاق الأول

قدم هاميلتون أداء مذهلاً خلال تصفيات المجر، ونجح بتسجيل أسرع الأزمنة ليتفوق على زميله بوتاس وعلى منافسه الأقرب على اللقب ماكس فيرشتابن.

وأنهى البريطاني الحصة بفارق ثلاثة أعشار الثانية أمام زميله، حيث عبّر في المقابلة بعد التصفيات عن شعوره بالسعادة لتحقيق قطب الانطلاق الأول .

فقال: "نعم، لقد كانت تصفيات رائعة في اللفة الأخيرة. أعتقد أن ذلك كان نتاج عمل الفريق ككل خلال هذا الأسبوع، من بينهم فالتيري".

وأكمل: "كنت أحاول الضغط بقوة كل الوقت. العمال في المصنع لم يتركوا أي تفصيل دون العمل عليه".

وأردف: "لذا، لقد كان ذلك رائعاً أن نرى الجميع يعملون معاً ويضغطون في اتجاه واحد، أنا أقدر كامل الدعم الرائع".

وتابع مشيراً إلى صافرات الاستهجان التي سمعها من الجمهور: "في الحقيقة إنها المرة الأولى التي تسعدني فيها صافرات الاستهجان، لم تزعجني بل على العكس أشعلت حماستي".

وتعليقاً على الاختلاف في الاستراتيجيات بين مرسيدس وفريق ريد بُل التي ستنطلق على إطارات سوفت عبر هاميتلون عن تعجبه من ذلك، فقال: "أعتقد أن إطارات ’سوفت’ تشكل فارقاً بخمسة أمتار تقريباً حتى المنعطف الأول، لأن المسافة طويلة حتى المنعطف الأول".

وأكمل: "لذا كان المفاجئ بالنسبة لي أن أرى الجميع خلفي يستعملونها، أعتقد أن الجميع خلال المراكز العشرة الأولى كانوا يستعملون إطارات ’سوفت’ ما عدانا".

وتابع: "سنرى. من الرائع تحقيقنا للمركزين الأول والثاني. إنها المرة الأولى منذ زمن بعيد. والشكر موصول للجميع في المصنع".

واختتم: "آمل أن تكون الظروف الجوية جيدة للجميع في الغد كي يحظى الجميع بسباق جميل في الشمس".