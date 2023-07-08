هاميلتون: شيء ما خاطئ في سيارة مرسيدس على حلبة سيلفرستون
يرى لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن عدم قدرته على تحقيق تقدم في الأداء مع إطارات سوفت خلال التجارب الحرة يوم الجمعة لجائزة بريطانيا الكبرى من موسم 2023 في الفورمولا واحد، دليل على أن هناك شيئاً ما خاطئاً في سيارته.
خرج البريطاني وزميله جورج راسل إلى الحلبة مع برنامج مختلف عن بقية الفرق، حيث لم يستعملا إطارات سوفت في التجارب الحرة الأولى.
لكنهما استعملا هذه التركيبة في التجارب الحرة الثانية، ولم يتمكن أي منهما من التحسن، ما أثار حيرة الفريق حيال ما يجري خاصة بعد أن أكمل هاميلتون الحصة بالمركز 15 خلف زميله راسل الذي اكتفى بالمركز 12.
وضمن معرض كلامه بعد الحصة، قال هاميلتون: "نحن نعاني من نفس المشكلة أغلب الوقت. السيارة صعبة القيادة".
وأكمل: "أياً كانت الإعدادات التي نستعملها، فإن السيارة تبقى صعبة القيادة. على مدار اللفة الواحدة لم أشعر بأي تحسن بين نوعيات الإطارات، ما يعني أن هناك شيئاً ما خاطئاً. نحن نفتقد لأمر ما".
وتابع: "على المسافات الطويلة، لم تكن وتيرتنا سيئة، تلك علامة إيجابية على الأقل".
بالمقابل، أوضح هاميلتون بأن الفريق لا يفهم تماماً الوتيرة الجيدة على المسافات الطويلة كذلك.
فقال: "لم تبدُ الوتيرة جيدة جداً بصراحة، لكن يبدو أنها كانت سيئة مع الآخرين لأنهم لم يكونوا سريعين أو ربما كانوا يعانون من الجر".
وأكمل: "القسم الأخير من الحصة كان يبدو أكثر استقراراً، لسبب ما! ربما كانت هناك رياح أو ربما كانت مشاكل في التوازن أو ربما أنني اعتدتُ على توازن السيارة!".
واختتم: "على هذا المسار الأمر أشبه بالبقاء ضمن هامش ضيق جداً لناحية التوازن".
أما زميله راسل، فكرر كلام هاميلتون حيال عدم وجود تفسير فعليّ وراء معاناة مرسيدس يوم الجمعة.
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