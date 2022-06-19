هاميلتون: شعور "غامر" بتحقيقي منصة التتويج في كندا بعد المعاناة الأخيرة

عانى بطل العالم سبع مرات من سلسلة من السباقات الصعبة منذ بداية الموسم، في ظل معاناة مرسيدس بشكل سيء من مشكلة الارتدادات.

لكن وبعدما بدا بأنه حقق خطوة للأمام ببعض الشيء في مونتريال، تمكن هاميلتون من تحقيق منصة تتويجه الثانية هذا الموسم بحلوله ثالثًا خلف ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز.

مع ذلك، اعترف هاميلتون بأنه سعيد أكثر بهذه النتيجة كونها أتت بعدما عانى الفريق من حصته من الألم في الأسابيع الأخيرة.

فقال: "يتملكني شعور غامر بصراحة، أن أحصد ذلك المركز الثالث".

وأضاف: "كنا ضمن معركة كبيرة هذا العام مع السيارة وكفريق، لكننا سنواصل القتال وسنركز ولن نستسلم أبدًا".

وتابع: "أنا فخور جدًا بهذا وأشعر بالإلهام من فريقي. لذلك أتوجه بالشكر للجميع هنا وفي المصنع".

هذا ويرى هاميلتون أن وتيرة سيارة مرسيدس كانت أفضل بكثير بالمقارنة مع ريد بل وفيراري في السباقات الأخيرة.

حيث قال: "إنه سريعين جدًا بعض الشيء بالنسبة لنا في الوقت الحالي. قدمت كل ما لديّ لكننا كنا نقترب. لذلك علينا مواصلة الضغط. آمُل أن ندخل في المعركة معهم قريبًا".