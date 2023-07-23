هاميلتون: شعور تحقيق قطب الانطلاق الأول في المجر وكأنه "المرة الأولى لي"
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس أن تحقيق قطب الانطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد بدا وكأنه "للمرة الأولى"، حيث لم ينجح البريطاني بالتأهل أولاً منذ جائزة السعودية الكبرى 2021.
الانتقال إلى حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة منذ الموسم الماضي، أضرّ بأداء مرسيدس بشكل واضح حيث فقدت هيمنتها السابقة مقابل سيطرة مطلقة لفريق ريد بُل.
لكن وبعد تسجيل أسرع الأزمنة في التجارب الحرة الثالثة يوم السبت على متن سيارة كان بشعر بأنها "الأسوأ" يوم الجمعة، قلب هاميلتون الطاولة على الجميع ليتصدر أسرع الأزمنة في التصفيات.
وأنهى البريطاني المخضرم القسم الثالث بفارق 0.003 ثانية فقط أمام ماكس فيرستابن بطل العالم، ما كان كافياً له ليتأهل أولاً في السباق.
وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، اعترف هاميلتون بأنه "لم يتوقع" التواجد ضمن معركة قطب الانطلاق الأول وأنّه قدم كل شيء في لفته السريعة تلك.
فقال: "لقد خضنا موسماً ونصفاً، جنونيَين".
وأكمل: "لذا، يبدو أنني خسرتُ صوتي من شدة الصراخ خلف المقود! كانت تصفيات رائعة، ذلك الشعور مذهل. أشعر بالامتنان لتواجدي هنا، فقد عمل الفريق بكل جهد".
وأضاف: "لقد كنا نضغط بشدة طوال الوقت حتى النهاية، أشعر وكأنها المرة الأولى لي".
وتابع: "الشكر الكبير مجدداً للجمهور هنا. لدينا جمهور رائع يأتي كل عام إلى بودابست".
واسترسل: "لم أتوقع المنافسة على قطب الانطلاق الأول هنا اليوم. لكنني قدمت كل ما بوسعي في اللفة الأخيرة. هذه هي اللفة القصوى الممكنة".
بالمقابل، أضاف هاميلتون إلى أن ما خاضه الفريق حتى الآن ضمن الحقبة الجديدة كان يمثل "تحدياً كبيراً لكل فرد من أفراد طاقم العمل"، مؤكداً أن الصعوبات ستتواصل بعد المجر.
فقال: "لقد واجهتنا تقلبات كثيرة خلال الموسم. لكن أياً منّا لم يفقد الثقة. نحن متحدون معاً. نركز على السير بالسيارة في الاتجاه الصحيح".
وأكمل: "ستتواصل الصعوبات بدءاً من هنا. لكنني أعتقد بأننا نسير على الاتجاه الصحيح".
من جهة أخرى، يدرك هاميلتون ضرورة الإبقاء على طموحاته واقعية خلال السباق، فقال: "سنستعد بأقصى ما يمكن لسباق الغد".
وأردف: "سنقدم أقصى ما بوسعنا كفريق. ستكون معركة صعبة في مواجهة منافسينا (فيرستابن ولاندو نوريس)".
واختتم: "قام لاندو بعمل هائل، من الرائع رؤية مكلارين هنا في مواجهتنا ومواجهة ماكس".
هاميلتون يتألق في المجر ويتأهل أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.003 ثانية
هاميلتون يتألق في المجر ويتأهل أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.003 ثانية هاميلتون يتألق في المجر ويتأهل أولاً أمام فيرستابن بفارق 0.003 ثانية
هاميلتون يتفوق على فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة في المجر
هاميلتون يتفوق على فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة في المجر هاميلتون يتفوق على فيرستابن خلال التجارب الحرة الثالثة في المجر
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