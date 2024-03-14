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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

هاميلتون شعر وكأنه يقود "ضمن فئة مختلفة" أثناء منافسات سباق جدة

اعترف لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأنه شعر وكأنه يقود "ضمن فئة مختلفة" أثناء منافسات سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد، على حلبة جدة بمنعطفاتها عالية السرعة.

Upd:
لويس هاميلتون، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

لويس هاميلتون، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

مارك ساتون/ صور لات

عانى هاميلتون من أسبوع صعب في جدة، حيث تأهل ثامناً وأنهى تاسعاً بعد مغامرة البقاء على الحلبة أثناء دخول سيارة الأمان لكنها لم تفلح.

وكشفت خصائص الحلبة نقاط ضعف سيارة مرسيدس ضمن المنعطفات عالية السرعة، حيث خسر هاميلتون وزميله جورج راسل الوتيرة لصالح سيارات ريد بُل، فيراري وأستون مارتن.

حيث بدت مرسيدس خامس أسرع السيارات فقط.

واعترف توتو وولف مدير الفريق بأن هناك مشكلة "أساسية" في السيارة تتسبب بمعاناتها ضمن المنعطفات عالية السرعة.

وأشار هاميلتون إلى شعوره بأنه الفريق بحاجة لبعض الوقت لتحسين السيارة ملمحاً لمزيد من الصعوبات في الجولات المقبلة.

فقال: "ستحمل الجولات المقبلة المزيد من التحديات. أعتقد أن جميع الحلبات عالية السرعة ستكون صعبة على الحزمة الحالية".

وأكمل: "لكننا جيدون على السرعات المنخفضة، وكذلك المتوسطة نوعاً ما، لسنا سيئين تماماً. لكن الحلبة هذه عالية السرعة. لذا علينا البحث عن مزيد من الأداء".

وأردف: "بدا وكأنني أقود ضمن فئة مختلفة على السرعات العالية مقارنة بالمنافسين من حولي".

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في جدة، خاض هاميلتون منافسة في مواجهة أوسكار بياستري سائق مكلارين استمرت لعدة لفات، ورغم أنه استمتع بها لكنه اعترف بأنه ليس مسروراً من النتيجة النهائية.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لن أقول أنني لم أستمتع. لكنني كنت أنافس بالمركز التاسع، بالتأكيد لا يمكنني قول ذلك. الإكمال بالمركز التاسع ليس أمراً ممتعاً".

وأكمل: "لكنني أستمتع بالمنافسة على أي حال. كنت ألاحق وأضغط بأقصى ما بوسعي، كنت أستخلص أقصى ما يمكن من السيارة، كنت على الحدود القصوى بالفعل".

وتابع: "للأسف كنا نفتقر للأداء على السرعات العالية، وقد تفوق علينا الجميع".

واسترسل: "لكن هناك بعض الإيجابيات. السيارة جيدة على السرعات المنخفضة. لكننا خضنا ثلاثة مواسم محبطة على التوالي ضمن نفس الموقع".

واستكمل: "ذلك صعب بالتأكيد، لكن علينا مواصلة العمل".

واختتم: "الجميع في المصنع يضغط بأقصى ما يمكن. علينا إدخال بعض التغييرات بالتأكيد فما أدخلناه لم يكن كافياً، ربما".

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