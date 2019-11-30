فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
10 أكتوبر
-
13 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
01 نوفمبر
-
03 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
28 نوفمبر
-
01 ديسمبر
السباق خلال
21 ساعات
:
12 دقيقة
:
13 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى

المشاركات
التعليقات
هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى
30-11-2019

قال لويس هاميلتون بطل العالم للفورمولا واحد أنّ قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه في جائزة أبوظبي الكبرى وضع حدًا لجفاف أقطاب الانطلاق الأولى الذي شعر بأنّه دام لأكثر من مجرّد الفترة التي تعود إلى جائزة ألمانيا الكبرى.

جاء قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه هاميلتون في مرسى ياس ليكون الأوّل له في تسعة سباقات، أي منذ جائزة ألمانيا الكبرى التي ساعدته فيها معاناة سائقَي فيراري من مشاكل ميكانيكيّة.

وأنهى بذلك سائق مرسيدس الموسم بخمسة أقطاب انطلاق أولى معادلًا رصيد زميله فالتيري بوتاس، ورافعًا غلّته إلى 88 في مسيرته.

وقال هاميلتون: "شعرت كما لو أنّها فترة أطول من أن تعود إلى جائزة ألمانيا الكبرى".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ولو كنت صادقًا حقًا فلا أفهم حتّى كيف حظيت بقطب الانطلاق الأوّل في ألمانيا أصلًا! كان الوضع صعبًا حقًا كونك تعود من عطلة ويكون منافسوك مذهلين، جميع السائقين قاموا بعملٍ مدهش".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ تصفياتي كانت مروّعة، لكنّها ربّما لم تكن ضمن معياري الاعتياديّ ربّما".

وأردف: "بالطبع من المرضي معرفة بذلنا للجهد والقيام بالعمل، رقم 88 قطب انطلاق أوّل غريبٌ بصدق، أشعر كما لو أنّه الأوّل لي. لا أعلم سبب ذلك".

ثمّ تابع: "ربّما يعود ذلك لمرور فترة طويلة منذ قطب الانطلاق الأوّل الماضي هذا الموسم".

وكان تحسّن أداء فيراري الكبير منذ العطلة الصيفيّة العامل الأساسيّ وراء تراجع نتائج مرسيدس في التصفيات، إلى جانب تحسّن تأدية ريد بُل مؤخّرًا.

اقرأ أيضاً:

لكن عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ذلك مصدر قلق، أجاب هاميلتون: "لا، لم يكن هناك أيّ قلق طوال الموسم".

وأضاف: "أعي أنّه لا يُمكنك الفوز بجميعها، وكنت محظوظًا جدًا وقمت بعملٍ جيّد نسبيًا على مرّ الأعوام".

وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول فهم السيارة واستخراج الأفضل في النهاية وعدم الإفراط في قيادتها ودفعها إلى أكثر من حدودها القصوى، محاولة إيجاد التوازن على مدار العام".

وأكمل: "كان سباق أوستن المرّة الأخيرة التي كانت فيها السيارة قادرة على التواجد على الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، وهو ما فعله فالتيري عندما لم أكن حاضرًا. دائمًا ما يكون من المحبط أن تفرّط في تلك الحصص، أعتقد بأنّ الأمر ذاته ينطبق على جولة اليابان".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني اختبرت الكثير من الأشياء في آخر سباقَين، أعني من ناحية أسلوب قيادتي والسيارة لمحاولة استخراج المزيد. أعتقد بأنّني أقرب الآن، ليس بمستوى 100 بالمئة، لكنّني سأطبّق ما تعلّمته هذا العام في الموسم المقبل".

المقال التالي
فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي

المقال السابق

فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى

منصة السباق

جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

٢٨ نوفمبر - ١ ديسمبر
السباق الانطلاقة خلال
21 ساعات
:
12 دقيقة
:
13 ثانية
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرّة الأولى
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
01:00
13:00
التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
05:00
17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
02:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
17:00
السباق
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
05:10
17:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون يُحرز البول بوزيشن الـ 88 في مسيرته في أبوظبي

2
فورمولا 1

فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي

57د
3
فورمولا 1

هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى

19د
4
فورمولا 1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2019

أحدث ملفات الفيديو

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل 02:32
فورمولا 1

مقالب هاميلتون بالمعجبين في البرازيل

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019 01:20
فورمولا 1

لفة افتراضية على حلبة إنترلاغوس في لعبة الفورمولا واحد 2019

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد 09:42
فورمولا 1

خُلاصة قوانين 2021 في الفورمولا واحد

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021 05:38
فورمولا 1

نيكو روزبرغ يشرح قوانين الفورمولا واحد لموسم 2021

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد 02:59
فورمولا 1

احتفال لويس هاميلتون بأول لقب له في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى
F1

هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى

فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي
F1

فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي

هاميلتون يُحرز البول بوزيشن الـ 88 في مسيرته في أبوظبي
F1

هاميلتون يُحرز البول بوزيشن الـ 88 في مسيرته في أبوظبي

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019
F1

تغطية مباشرة لتصفيات جائزة أبوظبي الكبرى 2019

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي
F1

فيرشتابن يتقدّم على ثنائيّ مرسيدس في التجارب الثالثة في أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.