هاميلتون شعر بمرور وقت أطول منذ آخر أقطاب انطلاقه الأولى

جاء قطب الانطلاق الأوّل الذي حقّقه هاميلتون في مرسى ياس ليكون الأوّل له في تسعة سباقات، أي منذ جائزة ألمانيا الكبرى التي ساعدته فيها معاناة سائقَي فيراري من مشاكل ميكانيكيّة.

وأنهى بذلك سائق مرسيدس الموسم بخمسة أقطاب انطلاق أولى معادلًا رصيد زميله فالتيري بوتاس، ورافعًا غلّته إلى 88 في مسيرته.

وقال هاميلتون: "شعرت كما لو أنّها فترة أطول من أن تعود إلى جائزة ألمانيا الكبرى".

وأضاف: "ولو كنت صادقًا حقًا فلا أفهم حتّى كيف حظيت بقطب الانطلاق الأوّل في ألمانيا أصلًا! كان الوضع صعبًا حقًا كونك تعود من عطلة ويكون منافسوك مذهلين، جميع السائقين قاموا بعملٍ مدهش".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّ تصفياتي كانت مروّعة، لكنّها ربّما لم تكن ضمن معياري الاعتياديّ ربّما".

وأردف: "بالطبع من المرضي معرفة بذلنا للجهد والقيام بالعمل، رقم 88 قطب انطلاق أوّل غريبٌ بصدق، أشعر كما لو أنّه الأوّل لي. لا أعلم سبب ذلك".

ثمّ تابع: "ربّما يعود ذلك لمرور فترة طويلة منذ قطب الانطلاق الأوّل الماضي هذا الموسم".

وكان تحسّن أداء فيراري الكبير منذ العطلة الصيفيّة العامل الأساسيّ وراء تراجع نتائج مرسيدس في التصفيات، إلى جانب تحسّن تأدية ريد بُل مؤخّرًا.

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لكن عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان ذلك مصدر قلق، أجاب هاميلتون: "لا، لم يكن هناك أيّ قلق طوال الموسم".

وأضاف: "أعي أنّه لا يُمكنك الفوز بجميعها، وكنت محظوظًا جدًا وقمت بعملٍ جيّد نسبيًا على مرّ الأعوام".

وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر يتمحور حول فهم السيارة واستخراج الأفضل في النهاية وعدم الإفراط في قيادتها ودفعها إلى أكثر من حدودها القصوى، محاولة إيجاد التوازن على مدار العام".

وأكمل: "كان سباق أوستن المرّة الأخيرة التي كانت فيها السيارة قادرة على التواجد على الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، وهو ما فعله فالتيري عندما لم أكن حاضرًا. دائمًا ما يكون من المحبط أن تفرّط في تلك الحصص، أعتقد بأنّ الأمر ذاته ينطبق على جولة اليابان".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّني اختبرت الكثير من الأشياء في آخر سباقَين، أعني من ناحية أسلوب قيادتي والسيارة لمحاولة استخراج المزيد. أعتقد بأنّني أقرب الآن، ليس بمستوى 100 بالمئة، لكنّني سأطبّق ما تعلّمته هذا العام في الموسم المقبل".