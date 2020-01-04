هاميلتون شعر بتصاعد الضغط في مواجهة النسخة 2.0 من بوتاس في 2019

حصد بوتاس الفوز في الجولة الافتتاحية للموسم المنصرم في أستراليا بعد هيمنته الكاملة على مجريات السباق، متفوقًا على هاميلتون بأكثر من 20 ثانية، على الرُغم من أنّ الأضرار التي تعرّضت لها سيارة البريطاني خلال السباق قد ساهمت في هذا الفارق.

وقد أتى ذلك الانتصار، إلى جانب تحقيقه أسرع لفّة في السباق، كردّ على النهاية الباهتة لموسم 2018 بالنسبة لبوتاس.

وبالرُغم من أنّ هاملتون ردّ على ذلك بتحقيق الفوز في البحرين والصين، إلّا أنّ بوتاس استعاد لفترة وجيزة صدارة النقاط عبر تحقيقه الفوز في أذربيجان في أبريل/نيسان.

"تأهّلت بمركز جيّد في ملبورن، لكنّني خسرت السباق. تعرّضت لأضرار وتراجعت بعيدًا في الخلف" قال هاميلتون.

وأضاف: "عادة ما لا تكون السباقات القليلة الأولى مثالية بالنسبة لي. لا تكون سيئة، بل أفضل من المتوسط، ولكن عندها كان هنالك تلك الضغوطات الخارجية من نسخة بوتاس 2.0، إذ كنت أقول في نفسي «نحن 2-2 على منصّة واحدة، فوزان لكل منا». عليّ المحافظة على ثبات ذهنيتي، إذ لا يُمكنني السماح للعوامل الخارجية أن تؤثّر عليّ، لكنّ كونني بشر يكون من الصعب للغاية عدم ملاحظة تلك الأمور".

وقد تقدّم هاميلتون ليسجّل أربعة انتصارات متتالية بعد سباق باكو ليتمتّع بفارق مريح أمام بوتاس، كما أضاف عليهم خمسة انتصارات أخرى على مدار ما تبقّى من الموسم في طريقه لحصد لقبه السادس في الفورمولا واحد.

كما كان رصيد نقاطه الختامي البالغ 413 نقطة كذلك الأعلى في مسيرته ضمن موسم واحد.

وعند سؤاله إذا ما كان يفضّل موسمًا أكثر ثباتًا عن واحد يشهد فقط بعض اللحظات المذهلة، قال هاميلتون: "ثبات أكثر خلال السباقات كان مهمًا للغاية بالنسبة لي".

وأردف: "الأمر كان جنونيًا، كوننا وصلنا إلى أغسطس/آب وكنت حصدت ثمانية انتصارات، وكفريق حصدنا 14 فوزًا (فازت مرسيدس بـ 15 سباقًا في 2019) إذ أنّك نوعًا ما تنسى هذه الأمور (الجوانب الصحية المؤثّرة وتراجع الأداء في بعض الجولات) كونك دومًا تتطلّع للأمام والوقت يمرّ سريعًا. لكن لم يكن مقصودًا ألّا أقدّم تأديات مذهلة. بحثت كثيرًا عن تلك اللفّة المذهلة هذا العام، وبصراحة قدّمت لفّات جيّدة".

واختتم: "أعتقد أنّ بعضًا من مراكز الوصافة التي حققتها والتي فصلت ثنائي فيراري شعرت أنها جاءت بشكل نسبي من خلال لفّات مذهلة، لكن ولأنني لم أنطلق أولًا بفارق نصف ثانية، لا يبدو ذلك جليًا، لكن كان كذلك داخليًا بالنسبة لي".