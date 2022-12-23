هاميلتون شعر بأن سيارته مرسيدس "مسكونة بالأشباح" في 2022

بعد المعاناة في بداية الموسم مع مشاكل الارتدادات، واجهت مرسيدس مزيداً من المشاكل بالرغم من التحديثات التي بدت وكأنها حلّت تلك المشكلة.

وبالرغم من الجولة المشجعة في إسبانيا، لكن جولتي سيلفرستون والمجر كانتا محطّ إحباط. قبل أن ينجح الفريق أخيراً في فهم طبيعة السيارة وتحقيق بعض التقدم في جولة الولايات المتحدة.

وضمن مقابلة نشرها موقع مرسيدس الإلكتروني تعقيباً على الموسم المنصرم، تكلم هاميلتون عن شعوره خلف مقود السيارة.

فقال: "الخطوة الأولى الكبيرة كانت في برشلونة، تلك كانت أولى اللمحات بوجود المزيد من الإمكانيات في السيارة".

وأكمل: "لكن بدا أن المسألة أعقد بعض الشيء؛ كانت السيارة جيدة حينها لكن السباقات التالية كانت صعبة. وبدا كأن السيارة مسكونة بالأشباح التي تعود باستمرار!".

وأردف: "لكن في فرنسا، شعرنا بأننا حققنا خطوة جيدة مع أول منصة تتويج مزدوجة. من ثم أوستن أيضاً مع التحديثات التي عملت كما يجب".

ويرى هاميلتون بأن مرسيدس تستحق بعض الثناء على مواصلة الغوص عميقاً لإيجاد أجوبة بالرغم من جميع المعوقات.

فقال: "لطالما كنت أعلم بأننا قادرون على ذلك. لم أشكّ على الإطلاق بقدرتنا على الوصول إلى السبب، لكن كانت هناك محاولات كثيرة غير ناجحة هذا الموسم".

وأكمل: "جلبنا تحديثات لم تنجح، وحاولنا تجربة أمور مختلفة لم تنجح أيضاً. حاولت الكثير من الأمور وفشلت عدة مرات لكنك تتعلم وتتقدم من مثل هذه التجارب".

وأردف: "هذا ما كان يتمحور عليه هذا الموسم. الفشل وتعلم التواضع وتقوية علاقاتنا ببعضنا البعض وكذلك عملية التواصل بيننا. وعند النظر إلى المسألة من هذه الزاوية، فقد كانت تجربة عززت من قوتنا بالفعل".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وما زال هاميلتون يرى إيجابيات يمكن استخلاصها من الموسم بالرغم من أنها المرة الأولى في مسيرته المهنية التي لا يحقق فيه أي فوز لموسم كامل.

فقال: "لقد كان موسماً صعباً جداً على الجميع. بالنسبة لي، لقد شكل تحدياً كبيراً بطريقة لم أكن أتوقعها. لكنني ممتن جداً لذلك. شعرت بأنني تقدمت أكثر هذا الموسم كرجل، وعلى صعيد قوتي الداخلية أكثر من أي موسم آخر".

وأثنى بطل العالم على مشجعيه الذين واصلوا دعمه طوال الموسم.

فقال: "أعتقد أنه كان الموسم الأفضل في مسيرتي المهنية لناحية دعم الجمهور والمتابعين لي".

وأردف: "لقد حظيت بالكثير من الحبّ وذلك ما ساندني حين كانت الأمور تبدو قاسية وصعبة".

واختتم: "رؤية حماسة الجميع للرياضة أسبوعاً تلو الآخر، لهو أمر جيد. الدعم كان رائعاً. شعرت بأننا كنا في رحلة معاً أكثر من أي وقت مضى".