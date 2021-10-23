هاميلتون: شعبيّة الفورمولا واحد في الولايات المتّحدة تتمتّع بارتفاع حاد بعد دفع ليبرتي

بعد أعوام من معاناة الجائزة الكبرى لاختراق السوق الأمريكيّة، يبدو أنّ جهود ليبرتي ميديا بدأت تؤتي ثمارها.

وباستفادتها من نجاح سلسلة "قد للنجاة" الخاصة بنتفليكس، سيُضاف سباق ثانٍ في الولايات المتّحدة في ميامي في 2022 وبدأت بعض المقترحات بالتشكّل حيال إضافة حدثٍ ثالث على المدى البعيد.

ويرى هاميلتون، الذي يُمضي جزءًا كبيرًا من عامه في الولايات المتّحدة، أنّ التغيير في صورة الرياضة بات ملحوظًا، وأنّ تسارع الاهتمام بات أضخم مؤخّرًا.

وقال بطل العالم: "أعتقد بأنّنا علمنا منذ البداية أنّ هناك إمكانيّات ضخمة هنا. كان سباقي الأوّل في أمريكا هنا في 2007، لكن سبق لي حضور سباق ناسكار، وكذلك مباراة ان اف ال، وان بي آي، وهم يعشقون الرياضة هنا".

وأكمل: "لا توجد رياضات كافية مطلقًا. دائمًا ما يريدون المزيد والمزيد من الأحداث. التقدّم الذي لاحظته على مرّ هذه الأعوام ضخم".

وأردف: "بالطبع كان هذا التقدّم الأكثر حدّة في الأعوام الأخيرة وأصبح الكثيرون يتحدّثون حول البطولة، وهناك جذبٌ للمزيد من المشجّعين. أتلقى الكثير من الرسائل من أناس من الولايات المتّحدة أعرفهم منذ وقتٍ طويل، لكن لم يعلموا مطلقًا ما كنت أفعله، والآن أصبحوا متعلّقين بالبطولة ولا يسعهم الانتظار للقدوم".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ الكثير منهم قدموا نهاية هذا الأسبوع، لذا أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ جيّد ومن الرائع رؤية هذه الاستجابة".

وكان ستيفان دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة قد أوضح عند استلامه قيادتها مطلع هذا العام أنّه سيكون هناك تركيزٌ كبيرٌ على السوق الأمريكيّة.

لكنّه شعر في المقابل أن الرياضة تحتاج لبعث رسائلها هناك بشكلٍ متواصل عوضًا عن الاقتصار على الاهتمام خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط واعتبار ذلك كافيًا.

وقال في هذا الدد: "يُمكنني أن أضمن لكم أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بالفورمولا واحد في الولايات المتّحدة الآن. لكن ما ليس علينا فعله، على صعيد الأخطاء، هو حاجة الولايات المتّحدة للحصول على أخبار فورمولا واحد يوميّة".

وأكمل: "من الخطأ التوجّه هناك لأسبوع ومن ثمّ يعمّ السكون بعد أسبوعٍ واحدٍ من سباق أوستن".

وأردف: "لدينا خطّة تواصل قويّة في الولايات المتّحدة الكبرى. نحتاج لتكثيف المعلومات وتوجيهها في القنوات الصحيحة وبشكلٍ مستمر".

واختتم بالقول: "سيتطلّب الأمر الكثير من الوقت على صعيد الاستثمار، لكنّ المردود ضخم".