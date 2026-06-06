بعد تصدرها حصتي التجارب يوم الجمعة، دخلت فيراري عطلة نهاية الأسبوع وهي المرشحة الأبرز لتحقيق البول بوزيشن.

لكن مع إسدال الستار على التصفيات يوم السبت، ذهب البول بوزيشن إلى سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي، بينما حل ماكس فيرستابن ثانيًا، وجاء لويس هاميلتون وشارل لوكلير في المركزين الثالث والرابع.

وأوضح هاميلتون بعد الحصة أنه رغم عدم إجراء أية تغييرات تذكر على السيارة، فإن الأداء اختلف بشكل كبير في القسم الثالث من التصفيات.

واستهل هاميلتون تصريحاته بتهنئة أنتونيللي على تحقيقه البول بوزيشن، قائلًا: "تهانينا لكيمي، لقد قام بعمل رائع بالفعل".

وأضاف: "تحقيق أول بول بوزيشن له هنا أمر مميز للغاية. كانت حصة صعبة بالنسبة لنا. بدونا أقوياء جدًا في التجارب ولم نغير أي شيء تقريبًا في السيارة".

وتابع: "لكن لسبب ما، عندما وصلنا إلى التصفيات كانت السيارة مختلفة تمامًا".

واختتم: "نحتاج إلى دراسة سبب ذلك بالتفصيل، لأنني دفعت إلى أقصى الحدود وقدمت كل ما لدي".