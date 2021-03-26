هاميلتون سيواصل الركوع قبل كل سباق في موسم 2021

ستقام هذا الموسم مراسم رمزية قبل كل سباق حيث يعبر فيها كل سائق عن وجهة نظره الشخصية، وذلك على ضوء المظاهرات المناهضة للعنصرية التي تلت مقتل جورج فلويد.

وتمّ تعديل بعض الأمور لهذا الموسم، إذ لن تظهر عبارة "إنهاء العنصرية" وسيتم استبدالها بعبارة "نسابق ككيان واحد" وهو شعار مبادرة حملة الفورمولا واحد التي أطلقتها لهذا الغرض.

وعندما سُئِل حيال ما سيقوم به هذا الموسم فيما يتعلق بسعيه لمناهضة العنصرية وإلقاء الضوء على الممارسات غير العادلة، أجاب هاميلتون: "أخطط لمواصلة الركوع".

وأكمل: "لأنني أعتقد أنه أمر مهم أن يراه الأطفال الذين يشاهدون السباق ليعلموا ما نقوم به هنا في هذه الرياضة".

وأردف: "عندما يروننا راكعين، فسيسألون أهاليهم أو معلميهم ’لماذا يقومون بذلك؟ لماذا يقومون بالركوع؟’".

وتابع: "ذلك سيُشعل شرارة لحوار قد لا يكون مريحاً. ويعني كذلك ضرورة تثقيف الأهالي لأنفسهم. وكذلك أنّ الأبناء سيتثقفون بالنتيجة".

واسترسل: "إنها معركة لم نفز بها. إنها معركة ستتواصل لفترة طويلة من الزمن، أنا واثق من ذلك. لكن بالتأكيد، أعتقد أننا في وقت مناسب لخوض نقاش صحي حول المسألة".

لويس هاميلتون، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

وأكد البريطانيّ شعوره بأن تصرفاته في 2020 "تدفع الجميع لعدم التزام الصمت".

فقال: "هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التوقف عندها في هذا العالم. بطبيعة الحال لا يمكننا إصلاح كل شيء. لكنني أود المساعدة".

وأردف: "أعتقد أن لدينا هنا - كما قلت العام الماضي - منصة رائعة".

واسترسل: "أعتقد أن الخطوات التي تقوم بها الفورمولا واحد رائعة، وكذلك الأمر ما تقوم به مرسيدس".

واستكمل: "جميعنا نتعلم المزيد، وما زالت هناك الكثير من النقاشات التي لا بد من خوضها".

واختتم: "كنت أشاهد المزيد من الأفلام الوثائقية، وأقرأ الكثير، لأحاول تثقيف نفسي عما يحصل في العالم. وهذا لم يتوقف خلال الفترة الشتوية كذلك".

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