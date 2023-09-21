هاميلتون: "سيكون هناك شيء ما" إن لم تعد ريد بُل للهيمنة مجدداً في سوزوكا
يتوقع لويس هاميلتون سائق مرسيدس بأن ريد بُل ستعود إلى هيمنتها السابقة التي أظهرتها طوال موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد، ملمحاً إلى أنه "سيكون هناك شيء ما" إن لم تفلح في ذلك خلال جولة اليابان المقبلة على حلبة سوزوكا.
عانت ريد بُل من تراجع محيّر في الأداء خلال جولة سنغافورة الماضية، حيث لم يفلح أي من سائقيها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، بالتأهل للقسم الثالث من التصفيات في سابقة من نوعها لم تحصل منذ جولة روسيا 2018.
لكن المكسيكي صرح بأنه من المفترض أن تناسب حلبة سوزوكا السيارة "بشكل أفضل"، خاصة وأن تلك السيارة قوية بشكل خاص في المنعطفات السريعة التي تتطلب ارتكازية مرتفعة وتغييرات سريعة في الاتجاه.
وتعليقاً على تصريحات بيريز، أثنى هاميلتون على أداء سيارة ريد بُل الحالية مشيراً أنها يجب أن تتفوق بـ "30 ثانية" على الجميع خلال السباق.
فقال: "أعتقد أنه وفي حال لم يتقدموا بفارق 30 ثانية كما كان الحال في السابق. فهناك شيء ما".
وأكمل: "كما قال تشيكو، كانت الجولة السابقة صعبة. لكن من المفترض أن تكون هذه السيارة مذهلة هنا. لقد كانوا مذهلين طوال الموسم. وتيرتهم في السباق بشكل خاص وعلى كل حلبة".
وأضاف: "سيكون من الرائع مشاهدتهم. فريقهم بأكمله والسائقان، الجميع يقوم بعمل رائع مع الحزمة التي يمتلكونها".
وأردف: "سيكون من الممتع مشاهدة كيفية سير المنافسات هنا. آمل أن نكون أقرب إليهم، وآمل ألا يكونوا أمام الجميع بـ 30 ثانية".
وتعليقاً على وتيرة مرسيدس في سنغافورة، أشار هاميلتون إلى مرسيدس لم تكن متقدمة بشكل كبير أمام سيارتي فيراري ومكلارين في وتيرة السباق. لكنه أضاف بأنه لا يتوقع بالضرورة تكرار ذلك في سوزوكا.
حيث قال: "لا أعتقد أن ذلك سيتكرر هنا (امتلاك مرسيدس لأفضل وتيرة سباق). كان كارلوس يحاول إدارة إطاراته في المقدمة. وكنا جميعنا متقاربين في المقدمة".
وأكمل: "لكنه كان سباقاً رائعاً، تواجد كل تلك السيارات في المقدمة. لا أتوقع أن نظهر بنفس مستوى الوتيرة هنا".
واختتم: "لقد عملنا بشكل كبير لمواصلة العمل والدفع للأمام. آمل ألا نكون بعيدين كثيراً في هذه الجولة".
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