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هاميلتون سيكون مسروراً بالتخلص من سيارة مرسيدس الحالية

قال لويس هاميلتون أنه سيكون "مسروراً" بعدم رؤية سيارة مرسيدس الحالية مطلقاً بنهاية موسم 2023 الجاري، بعد جولة البرازيل المحبطة.

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لويس هاميلتون، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري ويوكي تسونودا، ألفا تاوري

على حلبة لطالما أحبها هاميلتون، تأهل خامساً في التصفيات القصيرة لكنه تراجع للسابع في السباق القصير، أما في السباق الرئيسي فأنهى ثامناً مع مشاكل كبيرة في الوتيرة وتآكل الإطارات، علاوة على تجاوزه من قبل بيير غاسلي سائق ألبين.

"في السباقات الأخيرة كنت متحمساً حقاً لأنه بدا أننا نتقدم وكان ذلك أمراً مشجعاً" قال هاميلتون معلقاً بعد السباق القصير.

وأكمل: "تصل إلى حلبة أخرى لتعاني من أسوأ معدل تآكل شهدته منذ زمن طويل. لم نعد نعرف ما بوسعنا توقعه من هذه السيارة".

وأردف: "لكن لم يعد أمامنا الكثير من السباقات مع هذه السيارة، حينها سأكون مسروراً! هذا الموسم، أعدّ الأيام المتبقية وأحاول أن أستمتع كل يوم بكل ما بوسعي".

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بالمقابل، أوضح هاميلتون بأنه عانى من توازن السيارة كذلك في السباق القصير.

فقال: "كان صعباً جداً. قدمنا انطلاقة جيدة.. من ثم التوازن. حاولت إيجاد التوازن المناسب لكنني كنت أنزلق كثيراً".

وأكمل: "لا أعلم إن كانت الإعدادات خاطئة أم لا. ربما. لكن هذا واقع الحال".

وأردف: "أعتقد أننا نمتلك السيارة الأكثر جراً على الإطلاق. الأرضية ليست قوية بما يكفي كما تمتلك ريد بُل على سبيل المثال، بالتالي كان علينا استعمال جانح خلفي كبير جداً، ومن ثم أصبحنا بطيئين على المقاطع المستقيمة".

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