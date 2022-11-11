هاميلتون: سيكون شعورًا رائعًا أن نهزم فيراري إلى المركز الثاني
قال لويس هاميلتون أنه سيكون "شعورًا رائعًا" إذا ما تمكن فريقه مرسيدس من هزيمة فيراري نحو مركز الوصافة في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم.
يحتل فريق مارانيللو المركز الثاني حاليًا بفارق 40 نقطة مع بقاء جولتين على نهاية الموسم، إلى جانب وجود سباق قصير في البرازيل نهاية هذا الأسبوع.
وكانت فكرة تفوّق مرسيدس أمام فيراري بعيدة بعض الشيء في بداية الموسم، بالنظر إلى المشاكل التي واجهتها السهام الفضية والوتيرة القوية التي استهلت بها القلعة الحمراء الموسم.
لكن عودة مرسيدس القوية وتسجيل هاميلتون وزميله جورج راسل لحصيلة جيّدة من النقاط قلصت ذلك الفارق.
وأوضح هاميلتون بأن حصد المركز الثاني سيكون هامًا ليس فقط على صعيد النتيجة في حد ذاتها، ولكن كذلك من أجل الزيادة الإضافية في العلاوات المالية التي سيحصل عليها أعضاء الفريق.
فقال: "أعلم مدى أهمية تلك النتيجة للفريق، والجميع في المصنع على صعيد العلاوات الإضافية".
وأضاف: "ولا سيما في وقت تصاعدت فيه أسعار الطاقة بشكل جنوني وباتت تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة عالية جدًا".
وتابع: "لذلك أرى ذلك مهمًا جدًا ومؤثرًا للفريق، وكذلك تتويجًا للعمل الذي قمنا به من أجل العودة بعد مشاكل بداية الموسم".
وأكمل: "أعلم بأنه سيكون شعورًا رائعًا إذا ما تمكنا من حصد تلك النتيجة. لكن إذا ما نظرنا للوضع بواقعية، فقد حظيت فيراري بسيارة مدهشة لمعظم الموسم، لا أعلم ما حدث في الجولة الماضية، لكنهم سيعودون على الأرجح إلى المقدمة نهاية هذا الأسبوع، لكن من يدري؟ لذلك لن يكون من السهل هزيمتهم".
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