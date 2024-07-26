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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

هاميلتون سيتحدّث إلى مراقبي الفورمولا 1 بعد وضع اللوم جزئيًا عليه في حادثة فيرستابن

تعهّد لويس هاميلتون سائق مرسيدس بالحديث إلى مراقبي "فيا" بعد أن اعتبروا في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1 أنّه "كان بوسعه فعل المزيد من أجل تفادي الحادث" مع فيرستابن.

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

اعتبر مراقبو سباق جائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الماضي أنّ الحادثة المتأخّرة التي جمعت الثنائيّ لا تستحقّ أيّة إجراءات إضافيّة، وذلك بعد أن قُذف فيرستابن في الهواء وخسر مركزًا لصالح شارل لوكلير أثناء عودته إلى المسار في المنعطف الأوّل من حلبة هنغارورينغ.

وفي حين أنّهم رفضوا إصرار فيرستابن بأنّ هذه "حالة تغيير وجهة أثناء الكبح"، كما أشاروا إلى أنّ هاميلتون "كان بوسعه فعل المزيد من أجل تفادي الحادث".

ومع وصول قافلة الفورمولا 1 إلى سبا لجائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من هذا البيان، قال هاميلتون: "أجل، كثيرًا".

وأضاف: "كنت متفاجئًا حقًا بذلك. كنت مرتاحًا للغاية حيال الوضع، وقلت: "انظروا، إنّها حادثة تسابق، لنتجاوزها".

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وأكمل: "لكنّ اعتبار سيارة واحدة متحكّمة وأخرى غير متحكّمة في ذلك الوقت – لأنّه من الواضح أنّه عندما تنغلق جميع الإطارات، فإنّك لست متحكّمًا".

وأردف: "ولو نظرنا إلى الإعادة، فإنّني بعيدٌ جدًا عن رأس المنعطف، في نهاية الحركة برمّتها. كانت هناك مساحة كبيرة على الجانب الأيمن. لذا كنت متفاجئًا جدًا".

وواصل حديثه بالقول: "لا أعلم من صاغ ذلك البيان، لكن ربّما سأطرح سؤالًا حول ذلك عندما أتحدّث إليهم في مرحلة ما".

وكانت عدسات الكاميرات قد أظهرت هاميلتون وفيرستابن يتصافحان في المنطقة الإعلاميّة بعد السباق في المجر، حيث تعهّدا بالتحدّث حول المسألة، وقال سائق مرسيدس أنّ قراره بقطع لقاء صحفي كان سائق ريد بُل يُجريه جاء "لكسر التوتّر" أثناء مروره بجانبه.

وقال فيرستابن بشكلٍ فضفاض في سبا أمسٍ الخميس أنّهما "شرحا وجهة نظريهما وتوجّه كلّ منهما إلى دياره"، لكنّ هاميلتون زعم بعد ذلك أنّهما "لم يتحدّثا بعد ذلك".

وقال: "توجّهنا إلى المراقبين وانتهى الأمر. لكن أجل. لم نتحدّث. ولا أعلم إن كنّا سنفعل ذلك. لو كان لدينا وقت، فربّما سنتحدّث حول ذلك في لفّة شرف السائقين نهاية هذا الأسبوع، ربّما".

وأكمل: "لا أشعر أنّ هناك حاجة ضروريّة لفعل ذلك، لكن ربّما يودّ هو قول شيء ما. لكنّنا لم نحصل على الوقت لفعل ذلك بعد".

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