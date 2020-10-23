هاميلتون: سيارتي بدت "مروّعة" في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

عانى هاميلتون لمجاراة وتيرة زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس خلال مجريات الجمعة في البرتغال، حيث تصدّر الفنلنديّ الحصّتين.

وأكمل هاميلتون الحصّة الأولى ثانيًا قبل أن يتراجع إلى المركز السابع في فترة ما بعد الظهر الفوضيّة التي تخلّلها علمان أحمران.

وقال بطل العالم ستّ مرّات أنّ الحلبة كانت "صعبة جدًا" بسبب الهضاب الكثيرة فيها وافتقارها للتماسك.

وقال البريطاني: "لا يُمكنك رؤية وجهتك في الكثير من المناطق. عند الخروج من المنعطف الثامن مثلًا فأنت نتظرإلى السماء لفترة من الوقت وليست لديك فكرة عمّا وراء الهضبة. وكذلك المنعطف الـ 11 الذي تنعطف ولا تعلم موقعك إلى أن يُباغتك فجأة".

وأردف: "إنّها حلبة صعبةٌ جدًا، والمسار سلسٌ جدًا، وترى الكثيرين يرتكبون الأخطاء وينزلقون وتلتفّ سياراتهم. لم يكن يومًا سهلًا".

وأكمل: "كما كانوا بطيئين على صعيد إبعاد السيارات اليوم، لذا انتهى بنا المطاف جالسين في المرآب لفترة طويلة، ولم نتمكّن من إتمام برنامجٍ جيّد في الحصّة الثانية. لكنّ اليوم كان صعبًا".

واعترف هاميلتون بأنّه كان من الصعب دوزنة سيارته مرسيدس "دبليو11" خلال مجريات الجمعة، وكشف بأنّه أجرى تغييرات في الإعدادات لم تعمل لصالحه في الحصّة الثانية.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ الحصّة الأولى كانت الأفضل بينهما بالنسبة لي، بالرغم من أنّ السيارة لم تبدُ رائعة".

وأضاف: "أجرينا بعض التعديلات قبل الثانية وكانت السيارة مروّعة. لذا نحتاج للتراجع بعض الخطوات إلى الخلف لمعرفة ما سار على نحوٍ خاطئ على صعيد الإعدادات، وسنرى إن كان بوسعنا التحسّن في الغد".