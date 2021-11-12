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هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "كلّ ما أردته منها"

عبّر لويس هاميلتون عن سروره لتجاوزه معاناة الإعدادات على سيارته مرسيدس ليتصدّر التجارب التأهيليّة لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، قائلًا أنّها منحته "كلّ ما أراده منها".

هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "كلّ ما أردته منها"

تحدّث هاميلتون يوم الخميس حول صعوبة إتقان إعدادات سيارة مرسيدس "دبليو12"، إلى جانب التحدّي المنتظر من قبل غريمه ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في إنترلاغوس.

وكان هاميلتون قد أصبح متأخّرًا بـ 19 نقطة عن غريمه فيرشتابن في صدارة بطولة السائقين بعد تجرّعه مرارة الهزيمة للسباق الثاني على التوالي في المكسيك الأحد الماضي، وسيُطبّق البريطاني عقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله في سباق الأحد الرئيسي.

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لكنّ البريطاني عاد بقوّة اليوم السبت وتصدّر جميع حصص التجارب التأهيليّة وتمتّع بأفضليّة أربعة أعشارٍ من الثانية أمام غريمه فيرشتابن في القسم الثالث.

وقال هاميلتون: "أحببت اليوم بالتأكيد. عملنا بجهدٍ كبير لمحاولة التوصّل إلى الإعدادات المناسبة للسيارة. كان ذلك صعبًا. لذا بتحقيق ذلك أخيرًا فقد كان الشعور رائعًا داخل السيارة اليوم".

وأكمل: "ذلك شاهدٌ على كلّ العمل الجاد الذي يقوم به الجميع في المرآب وفي المصنع من أجل استخراج كلّ شيء من السيارة".

وأشار هاميلتون إلى أنّ هذه كانت المناسبة الثانية على التوالي التي يتصدّر فيها التجارب التأهيليّة قبل أن يتلقى عقوبة، وذلك بعد حصوله على عقوبة التراجع 10 مراكز في جائزة تركيا الكبرى.

ووصف هاميلتون العقوبة بالمؤسفة، لكنّه قال بأنّه سيُحاول القتال. وفي حال فاز بالسباق القصير غدًا السبت، فسيبدأ سباق الأحد من المركز السادس.

وزعم فيرشتابن وفريقه ريد بُل بعد التصفيات بأنّهم غير متفاجئين من أفضليّة وتيرة هاميلتون في التصفيات بالنظر إلى حصوله على محرّك جديد.

وفي حين أنّ هاميلتون لم يكن متأكّدًا من أنّ أفضليّة مرسيدس على صعيد اللفّة الواحدة ستتواصل في السباق، فإنّه كان سعيدًا بأنّ الإعدادات كانت صائبة في التصفيات.

وقال البريطاني: "بقيت هناك وأنا متوتّرٌ حيال تغييرات الإعدادات. تُخطئ ذلك في بعض الأحيان، أخطأت في بعض الأحيان، لكنّنا أصبنا اليوم وكانت قيادة السيارة رائعة اليوم. كانت كلّ ما أردته بالضبط".

وأردف: "سمح لي ذلك بمواصلة الضغط. شاهدتم أزمنة المقاطع الأسرع، لذا كنت أكسب في كلّ مرّة".

وأكمل: "لا أعلم كيف ننتقل من حلبة تكون فيها ريد بُل أسرع بنصف ثانية لأن تصبح متأخّرة بنصف ثانية في التالية، لكنّهم سيكونون أقوياء في السباق غدًا. آمل أن يحظى فالتيري بانطلاقة جيّدة".

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