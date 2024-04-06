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هاميلتون: سيارة مرسيدس منحتني "أفضل شعورٍ" منذ ثلاثة أعوام

قال لويس هاميلتون أنّ سيارة فريق مرسيدس للفورمولا واحد منحته "أفضل شعورٍ" على مدار الأعوام الثلاثة في سوزوكا، وهي حلبة يعتبرها "مسار اختبارٍ مثالي".

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لويس هاميلتون، مرسيدس

مارك ساتون/ صور لات

تأهّل هاميلتون في المركز السابع لسباق اليابان على بُعد 0.569 ثانية عن ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأوّل وعلى بُعد 0.084 ثانية عن كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري وصاحب المركز الرابع.

وبالرغم من المركز المحبط على شبكة الانطلاق، أصرّ بطل العالم سبع مرّات على أنّ اليومين الماضيين منحاه فكرة أوضح حول الوجهة التي يحتاج الفريق لاتّباعها.

وقال بأنّه احتاج لإجراء تعديلات طفيفة على سيارته "دبليو15" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأنّه لم يُحاول اختبار "أشياء عشوائيّة".

وعندما سُئل عن مدى راحته داخل السيارة من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "كانت عطلة نهاية أسبوع مختلفة بشكلٍ تام حتى الآن، فقط على صعيد مدى ارتياحي بالشعور داخل السيارة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا قمنا بعملٍ جيّدٍ جدًا في هذا الأسبوع الماضي، على صعيد التحليلات التي أجريناها في المصنع ومحاولة فهم الإعدادات المثاليّة للسيارة. كانت قيادتها أفضل بكثير نهاية هذا الأسبوع".

وأردف: "خاصة على حلبة كهذه، حيث تحتاج فيها لتوازن جيّد، وكان هذا أفضل شعورٍ لي داخل السيارة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. أعتقد بأنّنا كنّا متأخرين بثانية في العام الماضي، لكنّنا متأخّرون بسبعة أعشارٍ هذا اليوم".

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وبدا هاميلتون مسرورًا بأداء سيارة "دبليو15" في المقطع الأوّل المتعرّج، والذي أحدثت فيه التعديلات الفارق الأبرز.

وقال: "كان ذلك مشجّعًا بشكلٍ مثير. المقطع الأوّل هو الأفضل على أيّ حلبة. إنّه مذهلٌ عندما تكون السيارة في الموقع الذي تريده، ويُمكنني أن أشعر بجوانب ضعف السيارة بشكلٍ دقيق".

وأضاف: "لذا أعتقد بأنّها حلبة الاختبار المثاليّة، وهي تكشف كلّ حدود أيّ سيارة على الدوام، وأين تحتاج لتحسينها".

وأردف: "لذا أعلم أنّه عندما أتحدّث إلى مهندسيّ الآن فإنّ بوسعي تحديد الجوانب التي يحتاجون للعمل عليها. سيتطلّب ذلك بعض الوقت".

كما أشار هاميلتون إلى أنّ السيارة لم تخرج من مجال عملها المثالي خلال التصفيات، بالرغم من القسم الثالث المحبط.

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