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هاميلتون: سيارة مرسيدس لهذا الموسم "وحش صعب المراس"

قال لويس هاميلتون أن الصعوبات التي واجهتها مرسيدس من أجل الوصول إلى ضبط إعدادات مثالي لسيارتها في الفورمولا واحد لهذا الموسم قد تركته يشعر بأنها "وحش صعب المراس" بعض الشيء.

هاميلتون: سيارة مرسيدس لهذا الموسم "وحش صعب المراس"

بينما ما يزال الفريق الألماني ضمن معركة محتدمة على لقبَي هذا الموسم في مواجهة ريد بُل، إلّا أنه تعيّن عليه خوض موسم صعب تراجع فيه خلف غريمه في بعض الأحيان.

وظهر ذلك تحديدًا خلال التجارب الشتوية، عندما تجلّى تأثير القوانين الانسيابية الجديدة في تغيير توازن سيارة مرسيدس.

وضمن معرض حديثه إلى وسائل إعلام مختارة، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، حول معركة اللقب، أوضح هاميلتون أن هذا الموسم كان صعبًا على صعيد استخلاص كامل قدرات سيارة "دبليو12".

حيث صرّح بأن سيارة "دبليو12" قد تخطّت نظيرتها من موسم 2017 والتي وصفها توتو وولف مدير الفريق حينها "بصعبة المراس".

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"يُمكنني القول بأنني كنت ملتزمًا هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى" قال هاميلتون عن التقدم الذي حققه هذا العام.

وأضاف: "كنت سعيدًا جدًا بوجه عام بذلك الالتزام وبأدائي على المسار. لكن يمكن القول بأن ما لاحظته هذا العام هو أن السيارة كانت صعبة جدًا جدًا في ضبط إعداداتها".

وتابع: "لا يُمكنني أن أتذكر إذا ما كان ذلك العام الماضي أو ما قبله، ولكن توتو كان يصف السيارة بصعبة المراس. لكن سيارة هذا العام هي وحش صعب المراس".

وأكمل: "وما وجدناه أحيانًا، إلى جانب أنه كان لدينا وقت تجارب حرة أقل، هو أنه كان من الأصعب الوصول بالسيارة إلى نافذة العمل المثالية. وعليه، وعندما تفشل في ذلك، فإنك تكون محدودًا في قدراتك، ولا أتمكن من تعزيز أدائي عبر الإعدادات غير المثالية".

واختتم: "تمكنت في البرازيل من الوصول بالسيارة إلى الوضع الذي أريده تحديدًا. وكانت بالفعل في الوضع المثالي. لكن ذلك حدث ربما مرّة واحدة أو مرتين هذا العام".

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