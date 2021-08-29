هاميلتون: سيارة مرسيدس كانت "صعبة القيادة" في الأجواء الممطرة في بلجيكا

عقّدت الأجواء المتقلّبة في عطلة نهاية أسبوع جائزة بلجيكا الكبرى الأمور بالنسبة للسائقين في ما يتعلّق بمستويات الارتكازيّة التي يحتاجونها لتقديم أسرع لفّة ممكنة على حلبة سبا الطويلة، والمليئة بالخطوط المستقيم في مقطعَيها الأوّل والثالث والمتطلّبة للارتكازيّة في المقطع الأوسط.

وأشارت مصادر موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد تجارب الجمعة إلى أنّه في ظلّ صعوبة توقّع الأحوال الجويّة في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع – في ظلّ توقّع خوض سباق جاف بالمقارنة مع التصفيات الممطرة – فقد اختارت الفرق إعدادات تتناسب مع الأجواء الجافة وتركت على عاتق سائقيها مهمّة التعامل مع الوضع في الأجواء الممطرة.

وقد يبدو أنّ ذلك رجّح كفّة ريد بُل في المقدّمة التي حقّقت قطب الانطلاق الأوّل مع سائقها ماكس فيرشتابن، كون التصميم عالي زاوية الانحناء الأمامي يتسبّب في مواجهة الفريق لمصاعب لخفض الجرّ في الأجواء الجافة، ما يعني توليد السيارة للمزيد من الارتكازيّة "الطبيعيّة".

ويبدو أنّ ذلك ما أشار إليه هاميلتون، الذي سينطلق ثالثًا خلف فيرشتابن وجورج راسل سائق ويليامز، في المؤتمر الصحفي عندما قال: "أعتقد بأنّ هناك سائقين بمستويات ارتكازيّة مختلفة" بالمقارنة مع مرسيدس نهاية هذا الأسبوع.

وقال البريطاني: "كانت حصّة صعبة على الجميع كون الأمطار كانت أكثر قوّة في بعض الأجزاء المختلفة من الحلبة".

وأضاف: "كانت معاناة مع السيارة هذا اليوم، شاهدنا ذلك مع فالتيري كذلك".

وأردف: "كانت السيارة صعبة القيادة بعض الشيء اليوم. بالرغم من ذلك فإنّني سعيدٌ بالتواجد على الصفّ الثاني والنقاط تُحقّق في السباق".

وعند الإلحاح عليه بتوضيح تعليقاته حيال صعوبة قيادة السيارة في الأمطار، أجاب هاميلتون: "حسنًا ليس هناك الكثير لقوله، لا يُوجد الكثير من التماسك فحسب للجميع، وأعتقد بأنّ هناك مستويات مختلفة من الارتكازيّة لدى الآخرين".

وأضاف: "حاولنا إيجاد حلٍ وسط، التوازن الأفضل لكلّ الظروف اليوم وغدًا، على صعيد الأجواء الجافة والممطرة. لذا نأمل أن نكون على ما يرام".

وأكمل: "سنرى ما ستكون عليه الأجواء في الأمطار، وسنرى كيف ستسير الأمور. أعتقد بأنّ وتيرة سباقنا ستكون أكثر قوّة من وتيرتنا (يوم السبت)".

واختتم بالقول: "لكن أعتقد بأنّ الوضع سيكون صعبًا في جميع الأحوال، خاصة إن تكرّرت الأمطار".