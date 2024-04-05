هاميلتون: سيارة مرسيدس في أفضل حالاتها منذ بداية الموسم
قال لويس هاميلتون أن سيارته مرسيدس تقدم أفضل أداء لها منذ بداية الموسم، وذلك بعد يوم افتتاحي مشجّع لجائزة اليابان الكبرى.
سيمون غالوي/ صور لات
بعد بداية صعبة لموسم 2024 شهدت معاناة مرسيدس مع سيارتها دبليو 15، أكمل ثنائي الفريق جورج راسل ولويس هاميلتون التجارب الحرة الأولى في سوزوكا في المركزين الرابع والخامس تواليًا، والتي كانت التجارب النموذجية في ظل هطول الأمطار خلال التجارب الثانية.
وإثر العديد من التجارب التي أجراها الفريق الألماني ضمن سعيه للوقوف على أسباب ضعف أداء السيارة على الحلبات السريعة ومشاكل إدارة حرارة الإطارات، صرّح هاميلتون بأن المؤشرات المبدئية تُظهر تحقيق الفريق لتقدّم جيد.
"كانت حصة رائعة، حصة جيدة للغاية بالنسبة لنا" قال هاميلتون عن تجارب الجمعة في سوزوكا.
وأضاف: "كانت تلك أفضل حصة خضناها هذا العام، وأفضل شعور على السيارة حتى الآن. الوضع إيجابي جدًا".
لويس هاميلتون، مرسيدس
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وتابع: "كنت متحمسًا للغاية لأن تلك حلبة يحب كل سائق أن يقود حولها. عانينا من سيارة صعبة للغاية وتوازن ضعيف هنا خلال الأعوام الماضية. لكن وبالنظر إلى السباقات الصعبة الأخيرة، فقد قام الفريق بعمل رائع على مدار الأسبوع الماضي".
وأكمل: "يبدو بأننا نجحنا في استهلال الجائزة مع ضبط أقرب للمثالي على السيارة. لم أقم بتغيير أي شيء من التجارب الأولى".
وبينما عانى هاميلتون من تبعات التحولات الجذرية في الإعدادات خلال السباقات الأولى من الموسم في محاولة لمعالجة مشاكل السيارة، لكنه اعترف بأنه الآن في الوضع الأفضل ضمن الإعدادات الحالية.
فقال: "أعتقد بأنه باتت لدينا منصة أو قاعدة أفضل للبدء من عليها. لذلك وطالما أننا لا نقوم بالكثير من التغييرات ونفسد الوضع، فأعتقد أنه سيكون من الأفضل البقاء مع الإعدادات الحالية".
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